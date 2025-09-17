https://ria.ru/20250917/alpinistka-2042533319.html

Отрубила косу и первой покорила Эверест: история Екатерины Ивановой

Отрубила косу и первой покорила Эверест: история Екатерины Ивановой - РИА Новости, 17.09.2025

Отрубила косу и первой покорила Эверест: история Екатерины Ивановой

Екатерина Иванова стала первой советской женщиной, покорившей знаменитую "крышу мира" — Эверест. Она сильно любила горы, ее упорству и целеустремленности... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T19:34:00+03:00

2025-09-17T19:34:00+03:00

2025-09-17T19:34:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042559637_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_52320e758d7ec487c9b8d4e96d9014ba.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Екатерина Иванова стала первой советской женщиной, покорившей знаменитую "крышу мира" — Эверест. Она сильно любила горы, ее упорству и целеустремленности завидовали многие мужчины. Но судьба уготовила роковой поворот.Отрубила косу топоромБудущая альпинистка родилась 1 апреля 1962 года в предгорьях Алтая. Девочка с детства мечтала стать геологом. И она смогла осуществить свою мечту, поступив в Иркутский университет. Там на первом курсе увлеклась горным туризмом и скалолазанием.Упорный характер вкупе с регулярными тренировками сделали ее одной из лучших в городе. Со своими коллегами-мужчинами девушка легко находила общий язык. Даже весьма оригинально их приветствовала… ударом кулака в живот.О том, что горы стали для нее всем, говорит одна история.У Екатерины была красивая длинная коса, которая очень ей шла и восхищала окружающих. Но вот однажды во время спуска волосы застряли в карабине. Альпинистка безжалостно отрубила локоны топором.Гора, названная в честь альпинисткиВ 1980-м Иванова покорила свою первую серьезную вершину — Башню высотой 2836 метров в Восточных Саянах. Это было только начало пути.Во время одного из походов произошел интересный эпизод, позже ставший легендой. Группа выбрала непокоренный трехтысячник в Саянах и решила назвать его в честь Екатерины. Девушка поднялась туда первой, но, к своему разочарованию, обнаружила записку о том, что на вершину уже до нее взбирались.Расстроенная Иванова ледорубом написала на снегу "Ручей Ленка-Дура", в честь подруги Елены Емельяновой. На следующий день группа все же решила, что название не должно пропадать — соседний пик назвали Катька-Дура.Это хлесткое прозвище прижилось среди альпинистов и сохранилось до сих пор. Хотя официально гора называется пик 60 лет Октября.Просьба на вершине мираВесной 1990-го Ивановой выпала уникальная возможность. Китайская и советская команды альпинистов затеяли экспедицию на Эверест "Восхождение мира — 1990". После долгих переговоров ее вместе с партнером по тренировкам Александром Токаревым включили в состав команды.Стартовали в Тибете. Организаторы разделили альпинистов на три группы — женщин оставили в последней. Однако Иванова вместе с напарником Токаревым поднимались так быстро, что в своей группе опередили всех, кроме одного китайца.Восхождение длилось долгий 91 день. Десятого мая 1990-го в 11:20 по местному времени Екатерина Иванова ступила на вершину Эвереста, став первой советской женщиной и всего 11-й в мире, достигшей высочайшей точки нашей планеты."Я стою на крыше мира! Люди, берегите наш хрупкий мир! Любите друг друга!" —произнесла она по рации.Ее восхождение было отмечено орденом "За личное мужество" от Михаила Горбачева и личным поздравлением от президента США Джорджа Буша.Давнее поверьеПосле этого Екатерина Иванова стала очень популярной. Девушку приглашали на телевидение, о ней писали статьи. Несмотря на обрушившуюся славу, она продолжала оставаться скромной и не подверглась "звездной болезни".Альпинистка не остановилась на Эвересте, поставив перед собой амбициозную цель: покорить все 14 восьмитысячников. Сначала она совершила восхождения на Шишабангму и Манаслу.Затем в составе первой белорусской экспедиции отправилась на заветную Канченджангу в Индии, третью по высоте на планете. Эта гора имеет дурную славу среди альпинистов и, согласно поверьям, особенно опасна для женщин. Местные говорят, что вершина "не принимает других женщин", ревнует и скидывает их с себя.Екатерина не была суеверной и хотела стать первой, кто покорит гору.Но этому не суждено было сбыться. Десятого октября 1994-го Иванова вместе с напарником Сергеем Жвирблей погибли при сходе лавины в промежуточном лагере. Проклятие, увы, сработало.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60