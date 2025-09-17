Рейтинг@Mail.ru
Алиханов рассказал, от чего зависит восстановление российского авторынка - РИА Новости, 17.09.2025
18:12 17.09.2025
Алиханов рассказал, от чего зависит восстановление российского авторынка
Алиханов рассказал, от чего зависит восстановление российского авторынка - РИА Новости, 17.09.2025
Алиханов рассказал, от чего зависит восстановление российского авторынка
Восстановление российского автомобильного рынка в следующем году будет зависеть от решений Центрального банка РФ, в случае ослабления мер со стороны регулятора... РИА Новости, 17.09.2025
экономика
россия
антон алиханов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Восстановление российского автомобильного рынка в следующем году будет зависеть от решений Центрального банка РФ, в случае ослабления мер со стороны регулятора можно надеяться на более быстрое оживление рынка, считает глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Я думаю, что все-таки пока уровень и ставки, и отдельные регуляторные требования Центробанка, как раз к автокредитованию такие, что я не буду торопиться давать оценки следующего года, если тренд будет продолжен (на понижение ключевой ставки ЦБ – ред.) и некоторые ограничения, требования новые, которые в январе-феврале Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ – ред.) ввела, если они будут ослаблены, возвращены к уровню до начала этого года, то можно надеяться на такое более быстрое, что ли, оживление, хорошие темпы восстановления", - пояснил министр. В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ. В начале сентября Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что программы льготного автокредитования и автолизинга, реализуемые параллельно со снижением ключевой ставки ЦБ РФ, помогут снизить падение отечественного авторынка.
россия
экономика, россия, антон алиханов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов рассказал, от чего зависит восстановление российского авторынка

Алиханов: восстановление российского авторынка в 2026 году зависит от решений ЦБ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Восстановление российского автомобильного рынка в следующем году будет зависеть от решений Центрального банка РФ, в случае ослабления мер со стороны регулятора можно надеяться на более быстрое оживление рынка, считает глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Я думаю, что все-таки пока уровень и ставки, и отдельные регуляторные требования Центробанка, как раз к автокредитованию такие, что я не буду торопиться давать оценки следующего года, если тренд будет продолжен (на понижение ключевой ставки ЦБ – ред.) и некоторые ограничения, требования новые, которые в январе-феврале Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ – ред.) ввела, если они будут ослаблены, возвращены к уровню до начала этого года, то можно надеяться на такое более быстрое, что ли, оживление, хорошие темпы восстановления", - пояснил министр.
В пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что Банк России в последние месяцы отмечает оживление автокредитования и продаж легковых автомобилей в РФ.
В начале сентября Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что программы льготного автокредитования и автолизинга, реализуемые параллельно со снижением ключевой ставки ЦБ РФ, помогут снизить падение отечественного авторынка.
ЭкономикаРоссияАнтон АлихановЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
