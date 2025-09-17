Рейтинг@Mail.ru
Блогер Алехин заявил, что у него не было премиальных автомобилей - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/alehin-2042379058.html
Блогер Алехин заявил, что у него не было премиальных автомобилей
Блогер Алехин заявил, что у него не было премиальных автомобилей - РИА Новости, 17.09.2025
Блогер Алехин заявил, что у него не было премиальных автомобилей
Блогер Роман Алехин, который, по информации некоторых СМИ, владел автопарком из автомобилей премиум-класса, заявил РИА Новости, что в его пользовании нет и не... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T06:34:00+03:00
2025-09-17T06:34:00+03:00
авто
роман алехин (блогер)
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040803334_1:0:860:483_1920x0_80_0_0_9f753dd2e4351a937bda8042ea1ec0e8.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости. Блогер Роман Алехин, который, по информации некоторых СМИ, владел автопарком из автомобилей премиум-класса, заявил РИА Новости, что в его пользовании нет и не было премиальных автомобилей. Как ранее сообщили СМИ, стоимость автомобилей, которыми владел Алехин, составляла более 10 миллионов рублей. Среди них Zeekr, Volkswagen Teramont и Haval. Алехин подтвердил РИА Новости, что в разное время данные автомобили действительно были в пользовании фирмы его супруги, но премиальными они не являются. "Ни одного (автомобиля) у меня премиального (не было). Даже Zeekr, он выглядит красиво, но машина за 5 миллионов не может считаться премиальной", - сказал он, добавив, что данный автомобиль уже продан. В настоящее время, по его словам, во владении находятся Haval и два автомобиля Lada Largus, которые используются для бизнеса. Автомобиль Volkswagen Teramont был приобретен в 2019 году и, со слов Алехина, до сих пор зарегистрирован на него, хотя по факту он уже продал его участнику СВО, который пока его не перерегистрировал. Резонанс вокруг Алехина начался на прошлой неделе, когда Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждались, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду.
https://ria.ru/20250910/ria-2040895584.html
https://ria.ru/20250909/bloger-2040803044.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040803334_108:0:752:483_1920x0_80_0_0_0a71989b01bfa4dc6b8d03ecb733b07c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, роман алехин (блогер), lada vesta
Авто, Роман Алехин (блогер), Lada Vesta
Блогер Алехин заявил, что у него не было премиальных автомобилей

Блогер Роман Алехин заявил, что у него не было автомобилей

© Фото : соцсети Романа АлехинаВоенный блогер Роман Алехин
Военный блогер Роман Алехин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : соцсети Романа Алехина
Военный блогер Роман Алехин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости. Блогер Роман Алехин, который, по информации некоторых СМИ, владел автопарком из автомобилей премиум-класса, заявил РИА Новости, что в его пользовании нет и не было премиальных автомобилей.
Как ранее сообщили СМИ, стоимость автомобилей, которыми владел Алехин, составляла более 10 миллионов рублей. Среди них Zeekr, Volkswagen Teramont и Haval.
Военный блогер Роман Алехин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Курской области начали проверку после публикации видео о блогере Алехине
10 сентября, 12:26
Алехин подтвердил РИА Новости, что в разное время данные автомобили действительно были в пользовании фирмы его супруги, но премиальными они не являются. "Ни одного (автомобиля) у меня премиального (не было). Даже Zeekr, он выглядит красиво, но машина за 5 миллионов не может считаться премиальной", - сказал он, добавив, что данный автомобиль уже продан.
В настоящее время, по его словам, во владении находятся Haval и два автомобиля Lada Largus, которые используются для бизнеса. Автомобиль Volkswagen Teramont был приобретен в 2019 году и, со слов Алехина, до сих пор зарегистрирован на него, хотя по факту он уже продал его участнику СВО, который пока его не перерегистрировал.
Резонанс вокруг Алехина начался на прошлой неделе, когда Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждались, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Блогер Алехин заявил, что говорил об условиях помощи бойцам, а не откате
9 сентября, 23:14
 
АвтоРоман Алехин (блогер)Lada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала