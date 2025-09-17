Блогер Алехин заявил, что у него не было премиальных автомобилей

https://ria.ru/20250917/alehin-2042379058.html

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости. Блогер Роман Алехин, который, по информации некоторых СМИ, владел автопарком из автомобилей премиум-класса, заявил РИА Новости, что в его пользовании нет и не было премиальных автомобилей. Как ранее сообщили СМИ, стоимость автомобилей, которыми владел Алехин, составляла более 10 миллионов рублей. Среди них Zeekr, Volkswagen Teramont и Haval. Алехин подтвердил РИА Новости, что в разное время данные автомобили действительно были в пользовании фирмы его супруги, но премиальными они не являются. "Ни одного (автомобиля) у меня премиального (не было). Даже Zeekr, он выглядит красиво, но машина за 5 миллионов не может считаться премиальной", - сказал он, добавив, что данный автомобиль уже продан. В настоящее время, по его словам, во владении находятся Haval и два автомобиля Lada Largus, которые используются для бизнеса. Автомобиль Volkswagen Teramont был приобретен в 2019 году и, со слов Алехина, до сих пор зарегистрирован на него, хотя по факту он уже продал его участнику СВО, который пока его не перерегистрировал. Резонанс вокруг Алехина начался на прошлой неделе, когда Telegram-каналы 112, Mash и Shot опубликовали видеозапись, на которой мужчина, похожий на Алехина, общается с неизвестным. По данным каналов, это бизнесмен. Обсуждались, в частности, деньги. Журналисты утверждают, что речь идет об "отмывании" 200 миллионов рублей, которые бизнесмен должен выделить на помощь бойцам СВО. Видеозапись сделана скрытно. Алехин назвал данное видео смонтированным и отверг обвинения в стремлении получить личную выгоду.

