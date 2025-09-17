Россияне назвали самую красивую актрису

https://ria.ru/20250917/aktrisa-2042420758.html

Турецкая актриса Ханде Эрчел, получившая широкую известность благодаря главной роли в сериале "Постучись в мою дверь", была названа самой красивой актрисой по...

шоубиз

актриса

турция

медиалогия

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Турецкая актриса Ханде Эрчел, получившая широкую известность благодаря главной роли в сериале "Постучись в мою дверь", была названа самой красивой актрисой по мнению пользователей русскоязычного сегмента социальных медиа, согласно результатам исследования, проведенного онлайн-кинотеатром Kion совместно с компанией "Медиалогия". "Абсолютным лидером рейтинга стала турецкая актриса Ханде Эрчел, звезда сериала "Постучись в мою дверь". Ее имя упоминали в контексте "красоты" 35 705 раз — почти в 4 раза больше, чем ближайшую "конкурентку" Дженнифер Энистон, количество упоминаний которой составило 8 390 раз", - говорится в сообщении. Исследование затронуло русскоязычный сегмент социальных медиа — платформ, форумов и блогов, среди которых ВКонтакте, Дзен, Одноклассники, Telegram, TikTok, Rutube, Youtube, в период с 1 января по 31 августа 2025 года. Результаты показали широкий интерес к теме женской привлекательности как в российском, так и в зарубежном кино, отметили в Kion. Также в топ красавиц по мнению пользователей вошли Ева Лонгория (6 885 упоминаний), Марго Робби (6 778 упоминаний) и Сара Джессика Паркер (5 717 упоминаний). Среди российских актрис чаще всего упоминались Юлия Снигирь (6 561 раз), Светлана Ходченкова (4 762 раз), Марина Александрова (3 635 раз), а также Анна Чиповская (2 672 раз) и Любовь Аксенова (1 810 раз). Список актрис для аналитики был собран на основе открытых рейтингов, заключили в пресс-службе.

турция

2025

Новости

актриса, турция, медиалогия