Bloomberg: ФРГ поддержала передачу Украине доходов от российских активов
13:29 17.09.2025 (обновлено: 14:16 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/aktivy-2042462391.html
Bloomberg: ФРГ поддержала передачу Украине доходов от российских активов
Bloomberg: ФРГ поддержала передачу Украине доходов от российских активов - РИА Новости, 17.09.2025
Bloomberg: ФРГ поддержала передачу Украине доходов от российских активов
Берлин изменил позицию и поддержал передачу Киеву доходов от замороженных российских активов, пишет Bloomberg. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Берлин изменил позицию и поддержал передачу Киеву доходов от замороженных российских активов, пишет Bloomberg."Германия стала решительным сторонником максимизации прибыли от активов", — сообщило агентство со ссылкой на источники.Как указано в публикации, ранее власти страны с осторожностью относились к этому вопросу, выступая за защиту финансового центра Европы и иммунитет государственной собственности.По данным Bloomberg, изменение позиции Берлина связано с опасениями, что возможное ослабление поддержки Украины со стороны США ляжет на немецкую экономику, что может еще больше подстегнуть подъем крайне правых сил в Германии.Как заявил в среду РИА Новости бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся российские активы, он пока не получил от ЕС конкретных предложений по их использованию, но знает о таких планах.Заморозка активовПосле начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Берлин изменил позицию и поддержал передачу Киеву доходов от замороженных российских активов, пишет Bloomberg.
"Германия стала решительным сторонником максимизации прибыли от активов", — сообщило агентство со ссылкой на источники.
Как указано в публикации, ранее власти страны с осторожностью относились к этому вопросу, выступая за защиту финансового центра Европы и иммунитет государственной собственности.
По данным Bloomberg, изменение позиции Берлина связано с опасениями, что возможное ослабление поддержки Украины со стороны США ляжет на немецкую экономику, что может еще больше подстегнуть подъем крайне правых сил в Германии.
Как заявил в среду РИА Новости бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся российские активы, он пока не получил от ЕС конкретных предложений по их использованию, но знает о таких планах.

Заморозка активов

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
