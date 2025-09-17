https://ria.ru/20250917/afrika-2042437014.html

Платформа трансграничных платежей А7 начинает работу в Африке

Платформа трансграничных платежей А7 начинает работу в Африке - РИА Новости, 17.09.2025

Платформа трансграничных платежей А7 начинает работу в Африке

Платформа трансграничных платежей А7 от ПСБ начала работу в странах Африки, компания открыла офисы в столице Зимбабве Хараре и нигерийском городе Лагос,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T12:17:00+03:00

2025-09-17T12:17:00+03:00

2025-09-17T17:51:00+03:00

африка

псб (банк псб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042434199_0:1044:2048:2196_1920x0_80_0_0_9faf65fba1344c1f1fa9e54bbb963341.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Платформа трансграничных платежей А7 от ПСБ начала работу в странах Африки, компания открыла офисы в столице Зимбабве Хараре и нигерийском городе Лагос, сообщает пресс-служба А7. Заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев назвал открытие офисов первым шагом по развитию инфраструктуры международных расчетов на перспективном, быстрорастущем рынке африканского континента. "Проект реализуется при комплексной поддержке государственных финансовых ведомств всех сторон и в тесном взаимодействии с нашими партнерскими компаниями в Зимбабве и Нигерии, что отражает общую заинтересованность в развитии экономики и бизнеса, наращивании объемов внешней торговли и масштабировании стабильной и устойчивой к санкциям системы трансграничных расчетов", - сказал Дорофеев, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что в этом проекте платформа обеспечивает IT-решение для бесперебойных расчетов в любую страну и отработанные бизнес-процессы. "В свою очередь, наши партнеры в Зимбабве и Нигерии обладают наработанной экспертизой местных рынков и потребностей работающего здесь бизнеса. Уверен, что вместе мы обеспечим четко функционирующую и востребованную платежную инфраструктуру, не имеющую границ, которая будет помогать развитию бизнеса и международной торговли", – заявил Дорофеев.В свою очередь, генеральный директор компании Илан Шор отметил, что изначально платформа задумывалась как ответ на международные санкции."Но, как показала практика, данный механизм стал очень эффективным, удобным. Поэтому другие страны проявили заинтересованность и запрос в использовании нашей системы. И мы приняли решение пойти на африканский континент, на котором сегодня люди нуждаются в быстрой, удобной системе международных платежей", – заявил Шор.

https://ria.ru/20250904/a7-2039699778.html

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, псб (банк псб)