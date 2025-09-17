Рейтинг@Mail.ru
Платформа трансграничных платежей А7 начинает работу в Африке - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 17.09.2025 (обновлено: 17:51 17.09.2025)
https://ria.ru/20250917/afrika-2042437014.html
Платформа трансграничных платежей А7 начинает работу в Африке
Платформа трансграничных платежей А7 начинает работу в Африке - РИА Новости, 17.09.2025
Платформа трансграничных платежей А7 начинает работу в Африке
Платформа трансграничных платежей А7 от ПСБ начала работу в странах Африки, компания открыла офисы в столице Зимбабве Хараре и нигерийском городе Лагос,... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:17:00+03:00
2025-09-17T17:51:00+03:00
африка
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042434199_0:1044:2048:2196_1920x0_80_0_0_9faf65fba1344c1f1fa9e54bbb963341.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Платформа трансграничных платежей А7 от ПСБ начала работу в странах Африки, компания открыла офисы в столице Зимбабве Хараре и нигерийском городе Лагос, сообщает пресс-служба А7. Заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев назвал открытие офисов первым шагом по развитию инфраструктуры международных расчетов на перспективном, быстрорастущем рынке африканского континента. "Проект реализуется при комплексной поддержке государственных финансовых ведомств всех сторон и в тесном взаимодействии с нашими партнерскими компаниями в Зимбабве и Нигерии, что отражает общую заинтересованность в развитии экономики и бизнеса, наращивании объемов внешней торговли и масштабировании стабильной и устойчивой к санкциям системы трансграничных расчетов", - сказал Дорофеев, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что в этом проекте платформа обеспечивает IT-решение для бесперебойных расчетов в любую страну и отработанные бизнес-процессы. "В свою очередь, наши партнеры в Зимбабве и Нигерии обладают наработанной экспертизой местных рынков и потребностей работающего здесь бизнеса. Уверен, что вместе мы обеспечим четко функционирующую и востребованную платежную инфраструктуру, не имеющую границ, которая будет помогать развитию бизнеса и международной торговли", – заявил Дорофеев.В свою очередь, генеральный директор компании Илан Шор отметил, что изначально платформа задумывалась как ответ на международные санкции."Но, как показала практика, данный механизм стал очень эффективным, удобным. Поэтому другие страны проявили заинтересованность и запрос в использовании нашей системы. И мы приняли решение пойти на африканский континент, на котором сегодня люди нуждаются в быстрой, удобной системе международных платежей", – заявил Шор.
https://ria.ru/20250904/a7-2039699778.html
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042434199_0:852:2048:2388_1920x0_80_0_0_4011a8a5b0a63b41309554688152b9cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, псб (банк псб)
Африка, ПСБ (Банк ПСБ)
Платформа трансграничных платежей А7 начинает работу в Африке

В Африке открылись офисы платформы трансграничных платежей А7

© Фото предоставлено пресс-службой компании А7Открытие офиса А7 в Нигерии
Открытие офиса А7 в Нигерии - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой компании А7
Открытие офиса А7 в Нигерии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Платформа трансграничных платежей А7 от ПСБ начала работу в странах Африки, компания открыла офисы в столице Зимбабве Хараре и нигерийском городе Лагос, сообщает пресс-служба А7.
Заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев назвал открытие офисов первым шагом по развитию инфраструктуры международных расчетов на перспективном, быстрорастущем рынке африканского континента.
"Проект реализуется при комплексной поддержке государственных финансовых ведомств всех сторон и в тесном взаимодействии с нашими партнерскими компаниями в Зимбабве и Нигерии, что отражает общую заинтересованность в развитии экономики и бизнеса, наращивании объемов внешней торговли и масштабировании стабильной и устойчивой к санкциям системы трансграничных расчетов", - сказал Дорофеев, его слова приводит пресс-служба.
© Фото предоставлено пресс-службой компании А7Офис А7
Платформа трансграничных платежей А7 начинает работу в Африке - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой компании А7
Офис А7
Он подчеркнул, что в этом проекте платформа обеспечивает IT-решение для бесперебойных расчетов в любую страну и отработанные бизнес-процессы.
"В свою очередь, наши партнеры в Зимбабве и Нигерии обладают наработанной экспертизой местных рынков и потребностей работающего здесь бизнеса. Уверен, что вместе мы обеспечим четко функционирующую и востребованную платежную инфраструктуру, не имеющую границ, которая будет помогать развитию бизнеса и международной торговли", – заявил Дорофеев.
В свою очередь, генеральный директор компании Илан Шор отметил, что изначально платформа задумывалась как ответ на международные санкции.
"Но, как показала практика, данный механизм стал очень эффективным, удобным. Поэтому другие страны проявили заинтересованность и запрос в использовании нашей системы. И мы приняли решение пойти на африканский континент, на котором сегодня люди нуждаются в быстрой, удобной системе международных платежей", – заявил Шор.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Финансово-расчетный центр А7 открыли во Владивостоке
4 сентября, 15:52
 
АфрикаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала