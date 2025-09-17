Рейтинг@Mail.ru
15:09 17.09.2025
Комиссия сочла нарушением попытку адвоката представлять интересы "Талибана"
общество
россия
москва
александр молохов
талибан
генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Адвокат Александр Молохов сообщил РИА Новости, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы нашла нарушение кодекса профессиональной этики в его попытке представлять интересы "Талибана" в Верховном суде РФ. "Квалификационная комиссия нашла нарушение, мотивировки пока нет", - сказал он. Адвокат добавил, что теперь вопрос будет рассмотрен в Совете адвокатской палаты, точной даты заседания пока нет, ориентировочно, она будет назначена через два месяца. Совет примет решение о наказании: может как лишить Молохова статуса, так и ограничиться более мягким наказанием - например, предупреждением. С жалобой на него в палату обратился Минюст. В мае на заседании по иску Генпрокуратуры о приостановке запрета "Талибана" Молохов в подготовительной части предъявил суду ордер на защиту, но судья отказался допустить его к участию в заседании. Адвокат ранее защищал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного на 4 года по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Верховный суд России в апреле приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. Решение вступило в силу 20 мая.
россия
москва
общество, россия, москва, александр молохов, талибан, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Москва, Александр Молохов, Талибан, Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Зал суда. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Адвокат Александр Молохов сообщил РИА Новости, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы нашла нарушение кодекса профессиональной этики в его попытке представлять интересы "Талибана" в Верховном суде РФ.
"Квалификационная комиссия нашла нарушение, мотивировки пока нет", - сказал он.
Адвокат добавил, что теперь вопрос будет рассмотрен в Совете адвокатской палаты, точной даты заседания пока нет, ориентировочно, она будет назначена через два месяца. Совет примет решение о наказании: может как лишить Молохова статуса, так и ограничиться более мягким наказанием - например, предупреждением.
С жалобой на него в палату обратился Минюст.
В мае на заседании по иску Генпрокуратуры о приостановке запрета "Талибана" Молохов в подготовительной части предъявил суду ордер на защиту, но судья отказался допустить его к участию в заседании.
Адвокат ранее защищал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного на 4 года по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.
Верховный суд России в апреле приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. Решение вступило в силу 20 мая.
