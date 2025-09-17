https://ria.ru/20250917/advokat-2042494577.html
Комиссия сочла нарушением попытку адвоката представлять интересы "Талибана"
Комиссия сочла нарушением попытку адвоката представлять интересы "Талибана" - РИА Новости, 17.09.2025
Комиссия сочла нарушением попытку адвоката представлять интересы "Талибана"
Адвокат Александр Молохов сообщил РИА Новости, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы нашла нарушение кодекса профессиональной этики в его... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:09:00+03:00
2025-09-17T15:09:00+03:00
2025-09-17T15:09:00+03:00
общество
россия
москва
александр молохов
талибан
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Адвокат Александр Молохов сообщил РИА Новости, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы нашла нарушение кодекса профессиональной этики в его попытке представлять интересы "Талибана" в Верховном суде РФ. "Квалификационная комиссия нашла нарушение, мотивировки пока нет", - сказал он. Адвокат добавил, что теперь вопрос будет рассмотрен в Совете адвокатской палаты, точной даты заседания пока нет, ориентировочно, она будет назначена через два месяца. Совет примет решение о наказании: может как лишить Молохова статуса, так и ограничиться более мягким наказанием - например, предупреждением. С жалобой на него в палату обратился Минюст. В мае на заседании по иску Генпрокуратуры о приостановке запрета "Талибана" Молохов в подготовительной части предъявил суду ордер на защиту, но судья отказался допустить его к участию в заседании. Адвокат ранее защищал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного на 4 года по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Верховный суд России в апреле приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. Решение вступило в силу 20 мая.
https://ria.ru/20250917/sud-2042378654.html
https://ria.ru/20250911/gutsul-2041167100.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, александр молохов, талибан, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Москва, Александр Молохов, Талибан, Генеральная прокуратура РФ
Комиссия сочла нарушением попытку адвоката представлять интересы "Талибана"
Комиссия нашла нарушение в действиях адвоката, пытавшегося защищать Талибан