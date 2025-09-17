https://ria.ru/20250917/advokat-2042494577.html

Комиссия сочла нарушением попытку адвоката представлять интересы "Талибана"

Комиссия сочла нарушением попытку адвоката представлять интересы "Талибана" - РИА Новости, 17.09.2025

Комиссия сочла нарушением попытку адвоката представлять интересы "Талибана"

Адвокат Александр Молохов сообщил РИА Новости, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы нашла нарушение кодекса профессиональной этики в его... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T15:09:00+03:00

2025-09-17T15:09:00+03:00

2025-09-17T15:09:00+03:00

общество

россия

москва

александр молохов

талибан

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Адвокат Александр Молохов сообщил РИА Новости, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Москвы нашла нарушение кодекса профессиональной этики в его попытке представлять интересы "Талибана" в Верховном суде РФ. "Квалификационная комиссия нашла нарушение, мотивировки пока нет", - сказал он. Адвокат добавил, что теперь вопрос будет рассмотрен в Совете адвокатской палаты, точной даты заседания пока нет, ориентировочно, она будет назначена через два месяца. Совет примет решение о наказании: может как лишить Молохова статуса, так и ограничиться более мягким наказанием - например, предупреждением. С жалобой на него в палату обратился Минюст. В мае на заседании по иску Генпрокуратуры о приостановке запрета "Талибана" Молохов в подготовительной части предъявил суду ордер на защиту, но судья отказался допустить его к участию в заседании. Адвокат ранее защищал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного на 4 года по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Верховный суд России в апреле приостановил запрет деятельности движения "Талибан", который был включен в список террористических организаций. Решение вступило в силу 20 мая.

https://ria.ru/20250917/sud-2042378654.html

https://ria.ru/20250911/gutsul-2041167100.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, александр молохов, талибан, генеральная прокуратура рф