Welt: АдГ впервые обошла блок Мерца с рекордным рейтингом в опросе

Welt: АдГ впервые обошла блок Мерца с рекордным рейтингом в опросе - РИА Новости, 17.09.2025

Welt: АдГ впервые обошла блок Мерца с рекордным рейтингом в опросе

17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые опередила блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца с рекордным рейтингом в 27% в исследовании общественного мнения института YouGov, сообщает издание Welt. "Впервые партия АдГ обогнала ХДС/ХСС в опросе института YouGov. Если бы выборы в бундестаг состоялись в это воскресенье, 27% опрошенных проголосовали бы за АдГ", - говорится в материале. Этот показатель стал самым высоким для партии за всю историю опросов этого института. По его версии, рейтинг АдГ вырос на 2% с августа, а поддержка блока ХДС/ХСС снизилась за месяц на 1% и находится на уровне 26%. Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы поддержать 15% респондентов, ее рейтинг увеличился с августа на 1%. Уровень поддержки "Зеленых" и "Левой" партии снизился на такое же значение и составил 11% и 9%, соответственно. Согласно исследованию, партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) с рейтингом в 5% смогла бы пройти в бундестаг в случае проведения выборов. Кроме того, респонденты ответили на вопросы об отношении к социальному пособию Bürgergeld, среди получателей которого много украинцев, и его возможной реформе. 77% опрошенных склоняются к тому, что злоупотребления пособием представляют серьезную проблему, лишь 16% заявили об обратном. По мнению 59% респондентов, сумма выплат слишком высока и не мотивирует их получателей работать, 34% участников опроса несогласны с этим мнением. 69% немцев склоняются к поддержке обсуждаемых властями сокращений пособия за отказ его получателей от трудоустройства, только 22% выступают против. Опрос проводился с 12 по 15 сентября, в нем приняли участие 1 649 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. В конце августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости крупных реформ в социальной сфере Германии, которые должны коснуться выплат социальных пособий (Bürgergeld). По его словам, страна живет не по средствам уже несколько лет. Позже глава министерства труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас назвала "чушью" подобные заявления. Таблоид Bild 3 августа сообщил, что траты на пособия по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Как отметили в газете, в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на пособия для них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро. По информации издания, правительство намерено ужесточить санкции для получателей Bürgergeld, сокращая сумму выплат на 30% в случае пропуска консультаций в центре занятости и полностью лишая пособия за неоднократный отказ от работы. Право на получение гражданского пособия в Германии есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.

