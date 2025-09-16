https://ria.ru/20250916/zhitel-2042185370.html

Житель Брянской области получил 18,5 года за госизмену

Житель Брянской области получил 18,5 года за госизмену

Житель Почепского района Брянской области, по заданию проукраинского куратора готовивший взрыв в Трубчевском районе, получил 18,5 лет за государственную измену

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Житель Почепского района Брянской области, по заданию проукраинского куратора готовивший взрыв в Трубчевском районе, получил 18,5 лет за государственную измену и участие в террористической организации, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. "Подозреваемый посредством интернет-мессенджера Telegram установил отношения конфиденциального сотрудничества с представителем одной из запрещенных в России проукраинских террористических организаций, по заданию которого изъял из тайника взрывчатые вещества и должен был перенести в лесной массив рядом с городом Трубчевском Брянской области и ожидать дальнейших указаний", – говорится в сообщении. Отмечается, что 2-й Западный окружной военный суд признал фигуранта виновным в преступлениях по части 3 статьи 30, части 3 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), пункту "в" части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка взрывчатых веществ, взрывных устройств) и статье 275 УК РФ (государственная измена). "Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет 6 месяцев с отбыванием в тюрьме первых 3 лет, остальной части наказания в исправительной колонии строгого режима, c ограничением свободы на 1 год и штрафа 500 000 рублей", – добавили в ведомстве.

