В Новосибирске задержали женщину, подозреваемую в подрыве Транссиба
В Новосибирске задержали женщину, подозреваемую в подрыве Транссиба
2025-09-16T09:49:00+03:00
2025-09-16T09:49:00+03:00
2025-09-16T10:54:00+03:00
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Новосибирске задержали женщину, подозреваемую в подрыве Транссиба по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности <...> в городе Новосибирске задержана гражданка России, 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб", — говорится в релизе.По данным спецслужбы, в августе она изготовила по инструкциям противника самодельное взрывное устройство, заложила его на железнодорожных путях и привела в действие. Момент взрыва женщина зафиксировала на камеру телефона и отправила запись куратору для получения вознаграждения в размере восьми тысяч долларов.Возбуждено дело по статье "Диверсия", фигурантку заключили под стражу, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.Также подозреваемой вменяют преступления по статьям "Госизмена" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств".
Подозреваемая в подрыве Транссиба рассказала, как готовила теракт
Задержанная в Новосибирске россиянка призналась, что согласилась устроить взрыв на Транссибе по заданию спецслужб Украины за $8 тыс, следует из видео ФСБ.
