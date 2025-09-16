Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске задержали женщину, подозреваемую в подрыве Транссиба
09:49 16.09.2025 (обновлено: 10:54 16.09.2025)
В Новосибирске задержали женщину, подозреваемую в подрыве Транссиба
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Новосибирске задержали женщину, подозреваемую в подрыве Транссиба по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности &lt;...&gt; в городе Новосибирске задержана гражданка России, 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб", — говорится в релизе.По данным спецслужбы, в августе она изготовила по инструкциям противника самодельное взрывное устройство, заложила его на железнодорожных путях и привела в действие. Момент взрыва женщина зафиксировала на камеру телефона и отправила запись куратору для получения вознаграждения в размере восьми тысяч долларов.Возбуждено дело по статье "Диверсия", фигурантку заключили под стражу, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.Также подозреваемой вменяют преступления по статьям "Госизмена" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств".
В Новосибирске задержали женщину, подозреваемую в подрыве Транссиба

В Новосибирске задержали подозреваемую в подрыве Транссиба по заданию Киева

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Новосибирске задержали женщину, подозреваемую в подрыве Транссиба по заданию Киева, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности <...> в городе Новосибирске задержана гражданка России, 1974 года рождения, причастная к совершению диверсии на участке Транссибирской магистрали в Забайкальском крае по заданию украинских спецслужб", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, в августе она изготовила по инструкциям противника самодельное взрывное устройство, заложила его на железнодорожных путях и привела в действие. Момент взрыва женщина зафиксировала на камеру телефона и отправила запись куратору для получения вознаграждения в размере восьми тысяч долларов.
Возбуждено дело по статье "Диверсия", фигурантку заключили под стражу, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.
Также подозреваемой вменяют преступления по статьям "Госизмена" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и устройств".
