Рейтинг@Mail.ru
Во Франции выступили с призывом после требования Зеленского - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:47 16.09.2025 (обновлено: 17:47 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/zelenskiy-2042172782.html
Во Франции выступили с призывом после требования Зеленского
Во Франции выступили с призывом после требования Зеленского - РИА Новости, 16.09.2025
Во Франции выступили с призывом после требования Зеленского
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не посылать ничего Украине после нового требования Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:47:00+03:00
2025-09-16T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093158_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_47c7dd517425392e68d7125bfc976813.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не посылать ничего Украине после нового требования Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи. Об этом он написал в соцсети X.Так он отреагировал на статью издания Euractiv о том, что украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и такая же сумма понадобится на содержание своих вооруженных сил, даже если конфликт закончится. "В то время как нам говорят, что нужно затянуть пояса... Хватит! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — написал Филиппо. Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20250916/zelenskiy-2042164944.html
https://ria.ru/20250916/zelenskiy-2042152585.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035093158_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_12b00d77bcd5f0a96bdba4ed393f8a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Франция
Во Франции выступили с призывом после требования Зеленского

Политик Филиппо призвал не посылать ничего Украине после требования Зеленского

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не посылать ничего Украине после нового требования Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи. Об этом он написал в соцсети X.

Так он отреагировал на статью издания Euractiv о том, что украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и такая же сумма понадобится на содержание своих вооруженных сил, даже если конфликт закончится.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
На Украине отреагировали на резкий выпад Зеленского в адрес Трампа
Вчера, 10:09
"В то время как нам говорят, что нужно затянуть пояса... Хватит! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — написал Филиппо.

Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Зеленский поставил Трампу новое условие
Вчера, 08:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала