Во Франции выступили с призывом после требования Зеленского
Политик Филиппо призвал не посылать ничего Украине после требования Зеленского
© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал не посылать ничего Украине после нового требования Владимира Зеленского о многомиллиардной помощи. Об этом он написал в соцсети X.
Так он отреагировал на статью издания Euractiv о том, что украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и такая же сумма понадобится на содержание своих вооруженных сил, даже если конфликт закончится.
Так он отреагировал на статью издания Euractiv о том, что украинские власти заявили, что в следующем году им понадобится не менее 120 миллиардов долларов на борьбу, и такая же сумма понадобится на содержание своих вооруженных сил, даже если конфликт закончится.
"В то время как нам говорят, что нужно затянуть пояса... Хватит! Ни одного евро, ни одного оружия, ни одного солдата для Украины!" — написал Филиппо.
Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).
Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов).
Зеленский поставил Трампу новое условие
Вчера, 08:27