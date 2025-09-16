Рейтинг@Mail.ru
На Украине отреагировали на резкий выпад Зеленского в адрес Трампа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 16.09.2025 (обновлено: 10:52 16.09.2025)
На Украине отреагировали на резкий выпад Зеленского в адрес Трампа
На Украине отреагировали на резкий выпад Зеленского в адрес Трампа
Владимир Зеленский пошел против позиции главы Белого дома Дональда Трампа в вопросе разрешения конфликта на Украине, пишет издание "Страна.ua". "Он призвал... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский пошел против позиции главы Белого дома Дональда Трампа в вопросе разрешения конфликта на Украине, пишет издание "Страна.ua". "Он призвал президента США ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь пока это сделают европейцы. Хотя Трамп и его администрация уже неоднократно заявляли, что введут их только в случае, если аналогичные меры предпримет ЕС, чего последний делать пока отказывается", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Зеленский европейцев за это не критикует. Во-вторых, Зеленский раскритиковал саммит на Аляске, заявив, что президент США там "слишком много дал" президенту России, пишет издание. В-третьих, Зеленский призвал Трампа занять "четкую позицию" по гарантиям безопасности Украины, подразумевая, что президент США до сих пор такую позицию не занял, указала "Страна.ua".Это заявление можно расценить как признак роста напряжения между украинскими властями и европейцами с одной стороны, и Трампом с другой, пишет издание.
На Украине отреагировали на резкий выпад Зеленского в адрес Трампа

Зеленский пошел против позиции Трампа в вопросе конфликта на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский пошел против позиции главы Белого дома Дональда Трампа в вопросе разрешения конфликта на Украине, пишет издание "Страна.ua".

"Он призвал президента США ввести жесткие санкции против России, не дожидаясь пока это сделают европейцы. Хотя Трамп и его администрация уже неоднократно заявляли, что введут их только в случае, если аналогичные меры предпримет ЕС, чего последний делать пока отказывается", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Зеленский европейцев за это не критикует.

Во-вторых, Зеленский раскритиковал саммит на Аляске, заявив, что президент США там "слишком много дал" президенту России, пишет издание.

В-третьих, Зеленский призвал Трампа занять "четкую позицию" по гарантиям безопасности Украины, подразумевая, что президент США до сих пор такую позицию не занял, указала "Страна.ua".

Это заявление можно расценить как признак роста напряжения между украинскими властями и европейцами с одной стороны, и Трампом с другой, пишет издание.
