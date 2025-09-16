Рейтинг@Mail.ru
Зеленский поставил Трампу новое условие
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 16.09.2025 (обновлено: 17:11 16.09.2025)
Зеленский поставил Трампу новое условие
Зеленский поставил Трампу новое условие - РИА Новости, 16.09.2025
Зеленский поставил Трампу новое условие
Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News. "Прежде чем мы РИА Новости, 16.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
украина
россия
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News. "Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу &lt;...&gt; иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", — заявил он.Глава киевского режима добавил, что "единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ в сентябре отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Глава государства указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, однако до сих пор никто с ней их на серьезном уровне не обсуждал.
украина
россия
в мире, владимир зеленский, дональд трамп, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, Россия
Зеленский поставил Трампу новое условие

Зеленский поставил Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News.

"Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу <...> иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", — заявил он.
Глава киевского режима добавил, что "единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ в сентябре отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Глава государства указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, однако до сих пор никто с ней их на серьезном уровне не обсуждал.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаРоссия
 
 
