Зеленский поставил Трампу новое условие

Зеленский поставил Трампу новое условие - РИА Новости, 16.09.2025

Зеленский поставил Трампу новое условие

Зеленский поставил Трампу новое условие

Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News.

2025-09-16T08:27:00+03:00

2025-09-16T08:27:00+03:00

2025-09-16T17:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

дональд трамп

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000818364_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_3ada4116471d156c5271d5ced84d8989.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News. "Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу <...> иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", — заявил он.Глава киевского режима добавил, что "единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ в сентябре отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Глава государства указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, однако до сих пор никто с ней их на серьезном уровне не обсуждал.

украина

россия

2025

Новости

