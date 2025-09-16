Зеленский поставил Трампу новое условие
Зеленский поставил Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью Sky News.
"Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу <...> иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа", — заявил он.
Глава киевского режима добавил, что "единственный способ остановить боевые действия — это сначала ввести в действие определенные гарантии безопасности".
Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ в сентябре отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены как Киеву, так и Москве. Глава государства указал, что Россия их будет исполнять в полном объеме, однако до сих пор никто с ней их на серьезном уровне не обсуждал.