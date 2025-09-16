https://ria.ru/20250916/zelenskiy-2042134943.html
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО - РИА Новости, 16.09.2025
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Если конфликт на Украине будет урегулирован мирным путем, режим Владимира Зеленского будет ожидать крах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.“Если его вынудят заключить мир, поток легких денег перекроется, наступит время выборов и ему (Зеленскому. — Прим. ред.) настанет конец. Поэтому ему отчаянно необходимо, чтобы война продолжалась и, если возможно, чтобы Европа тоже вовлеклась”, — сказал он.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве не готовы приступить к серьезным обсуждениям по урегулированию украинского конфликта.Кроме того, ранее 12 сентября президент США Дональд Трамп в эфире Fox News обвинил Зеленского в отказе от переговоров по разрешению кризиса.
