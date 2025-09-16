Рейтинг@Mail.ru
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО - РИА Новости, 16.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:35 16.09.2025
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО - РИА Новости, 16.09.2025
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО
заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 16.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
владимир зеленский
чей боуз
дмитрий песков
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Если конфликт на Украине будет урегулирован мирным путем, режим Владимира Зеленского будет ожидать крах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.“Если его вынудят заключить мир, поток легких денег перекроется, наступит время выборов и ему (Зеленскому. — Прим. ред.) настанет конец. Поэтому ему отчаянно необходимо, чтобы война продолжалась и, если возможно, чтобы Европа тоже вовлеклась”, — сказал он.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве не готовы приступить к серьезным обсуждениям по урегулированию украинского конфликта.Кроме того, ранее 12 сентября президент США Дональд Трамп в эфире Fox News обвинил Зеленского в отказе от переговоров по разрешению кризиса.
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия, владимир зеленский, чей боуз, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Дмитрий Песков
"Ему конец": журналист рассказал, почему Зеленский боится завершения СВО

Журналист Чей Боуз: окончание СВО означает падение режима Зеленского

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Если конфликт на Украине будет урегулирован мирным путем, режим Владимира Зеленского будет ожидать крах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
“Если его вынудят заключить мир, поток легких денег перекроется, наступит время выборов и ему (Зеленскому. — Прим. ред.) настанет конец. Поэтому ему отчаянно необходимо, чтобы война продолжалась и, если возможно, чтобы Европа тоже вовлеклась”, — сказал он.
Массовые гулянья в Киеве: США дали Украине то, что там ждали больше всего
12 сентября, 08:00
12 сентября, 08:00
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Киеве не готовы приступить к серьезным обсуждениям по урегулированию украинского конфликта.
Кроме того, ранее 12 сентября президент США Дональд Трамп в эфире Fox News обвинил Зеленского в отказе от переговоров по разрешению кризиса.
Войска НАТО на Украине не понадобятся: США нащупали слабое место России
7 сентября, 08:00
7 сентября, 08:00
 
