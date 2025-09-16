https://ria.ru/20250916/zaporozhe-2042252300.html

На ЗАЭС заявили, что пострадавших среди персонала после обстрела ВСУ нет

На ЗАЭС заявили, что пострадавших среди персонала после обстрела ВСУ нет - РИА Новости, 16.09.2025

На ЗАЭС заявили, что пострадавших среди персонала после обстрела ВСУ нет

Пострадавших среди персонала Запорожской АЭС после обстрела ВСУ нет, сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пострадавших среди персонала Запорожской АЭС после обстрела ВСУ нет, сообщили в пресс-службе станции. Во вторник на станции заявили, что ВСУ ведут артиллерийский обстрел в районе расположения топливных складов, в результате чего загорелась сухая растительность, от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом - около 400 метров. "Ситуация взята под контроль, ведутся работы по ликвидации возгорания. Пострадавших среди персонала станции нет. На месте работают соответствующие службы", - говорится в Telegram-канале станции.

2025

Новости

