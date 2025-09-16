https://ria.ru/20250916/zaporozhe-2042252300.html
На ЗАЭС заявили, что пострадавших среди персонала после обстрела ВСУ нет
На ЗАЭС заявили, что пострадавших среди персонала после обстрела ВСУ нет - РИА Новости, 16.09.2025
На ЗАЭС заявили, что пострадавших среди персонала после обстрела ВСУ нет
Пострадавших среди персонала Запорожской АЭС после обстрела ВСУ нет, сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:52:00+03:00
2025-09-16T15:52:00+03:00
2025-09-16T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:201:3175:1987_1920x0_80_0_0_e99b9edef11681afa91ebbff092f93d5.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Пострадавших среди персонала Запорожской АЭС после обстрела ВСУ нет, сообщили в пресс-службе станции. Во вторник на станции заявили, что ВСУ ведут артиллерийский обстрел в районе расположения топливных складов, в результате чего загорелась сухая растительность, от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом - около 400 метров. "Ситуация взята под контроль, ведутся работы по ликвидации возгорания. Пострадавших среди персонала станции нет. На месте работают соответствующие службы", - говорится в Telegram-канале станции.
https://ria.ru/20250916/zaes-2042248967.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e79b83549cfb1b2045dbe03b31cb8875.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
На ЗАЭС заявили, что пострадавших среди персонала после обстрела ВСУ нет
На ЗАЭС нет пострадавших среди персонала после обстрела со стороны ВСУ