Посол России в Минске отметил нездоровую шумиху вокруг учений "Запад-2025"

Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что регулярные российско-белорусские учения "Запад" носят исключительно оборонительный характер, но вокруг них... РИА Новости, 16.09.2025

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что регулярные российско-белорусские учения "Запад" носят исключительно оборонительный характер, но вокруг них постоянно создается нездоровая информационная шумиха, она скоро утихнет. Совместные стратегические учения "Запад-2025" на территории Белоруссии проходят с 12 по 16 сентября. "В медиапространстве ряда стран НАТО и Евросоюза продолжается едва ли не паника по поводу российско-белорусских учений "Запад – 2025". Это происходит исключительно благодаря заявлениям руководства этих стран и дальнейшей их раскрутке в подконтрольных СМИ. Наши регулярные союзные стратегические учения носят исключительно оборонительный характер, они не направлены против третьих стран", - говорится в комментарии Грызлова в связи с учениями, который опубликовало посольство. По словам главы дипмиссии, Союзное государство и в первую очередь Белоруссия как принимающая сторона сухопутной части манёвров сделали абсолютно всё, чтобы обеспечить максимальную прозрачность учений "Запад – 2025". "Вчера я присутствовал на так называемом ключевом розыгрыше стратегических учений, который проходил в Борисовском районе. Там находились представители 23 государств, в том числе трёх стран-участниц Североатлантического альянса – Венгрии, США и Турции, а также сотрудники Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ и 150 журналистов, включая иностранных. Согласитесь, для военного мероприятия такого масштаба это практически беспрецедентный уровень прозрачности", - отметил посол. Грызлов обратил внимание на то, что Латвия, Литва и Польша отказались наблюдать за ходом манёвров, хотя приглашения им были направлены. "Этот момент крайне показателен в контексте масштабной кампании по дезинформации, которая была развернута, по сути, с подачи именно этих государств. Если бы в прибалтийских столицах действительно верили, что учения "Запад – 2025" представляют угрозу, они бы непременно направили своих экспертов, дав им указание заглянуть под каждый камень. Этого сделано не было. Потому что всё, что они могли написать в отчёте, свелось бы к фразе: "Слухи о недружественном характере учений были сильно преувеличены", - сказал Грызлов. "Подобную картину с созданием нездоровой информационной шумихи вокруг наших совместных с белорусами учений мы наблюдаем постоянно. Как только они завершаются, накал риторики резко угасает", - заявил посол. Грызлов считает, что для западных соседей это просто удобный способ привлечь к себе внимание остальных членов НАТО, укрепить свои позиции внутри альянса в качестве "стражей границы" и попутно оправдать растущие военные расходы. Польша, например, заявила о намерении довести их до 5% ВВП. "В глазах избирателей такие решения нужно хоть как-то оправдывать, и проще всего придумать "внешнюю угрозу", - считает посол.

россия, минск, белоруссия, нато, борис грызлов, обсе, учения "запад-2025"