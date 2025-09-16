https://ria.ru/20250916/zapad-2025-2042264116.html

На учениях "Запад" отработали посадку Су-25 на аэродромный участок дороги

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Посадку штурмовиков Су-25 на аэродромный участок дороги отработали на совместных российско-белорусских учениях "Запад", сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Белоруссии. На своём Telegram-канале она опубликовала фотографии посадки самолетов Су-25 на аэродромный участок дороги. "Воздушное судно сразу готовят к повторному вылету с последующим нанесением удара по назначенным целям на одном из полигонов страны. В обеспечении полетов задействованы различные воинские части, подразделения и службы ВВС и войск ПВО", - сообщила пресс-служба. Согласно сообщению, на личный состав подразделений войск связи возложены задачи обеспечения радиосвязью, на подразделения радиотехнических войск — радиолокационный контроль полетов авиации по заданным маршрутам, выдача радиолокационной информации на пункты боевого управления авиацией. "Подразделения охраны выполняют задачи по прикрытию места посадки от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника", - говорится в сообщении.

