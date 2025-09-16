https://ria.ru/20250916/zapad-2025-2042264116.html
На учениях "Запад" отработали посадку Су-25 на аэродромный участок дороги
На учениях "Запад" отработали посадку Су-25 на аэродромный участок дороги - РИА Новости, 16.09.2025
На учениях "Запад" отработали посадку Су-25 на аэродромный участок дороги
Посадку штурмовиков Су-25 на аэродромный участок дороги отработали на совместных российско-белорусских учениях "Запад", сообщила во вторник пресс-служба... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:30:00+03:00
2025-09-16T16:30:00+03:00
2025-09-16T16:33:00+03:00
су-25
министерство обороны белоруссии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042264418_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_c62e6f4b25aa66e5d1d0349ec609e475.jpg
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Посадку штурмовиков Су-25 на аэродромный участок дороги отработали на совместных российско-белорусских учениях "Запад", сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Белоруссии. На своём Telegram-канале она опубликовала фотографии посадки самолетов Су-25 на аэродромный участок дороги. "Воздушное судно сразу готовят к повторному вылету с последующим нанесением удара по назначенным целям на одном из полигонов страны. В обеспечении полетов задействованы различные воинские части, подразделения и службы ВВС и войск ПВО", - сообщила пресс-служба. Согласно сообщению, на личный состав подразделений войск связи возложены задачи обеспечения радиосвязью, на подразделения радиотехнических войск — радиолокационный контроль полетов авиации по заданным маршрутам, выдача радиолокационной информации на пункты боевого управления авиацией. "Подразделения охраны выполняют задачи по прикрытию места посадки от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250915/ucheniya-2041984272.html
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041919365.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042264418_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_0ad2e24219735f54bbfc22a2ee35e948.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
су-25, министерство обороны белоруссии, безопасность
Су-25, Министерство обороны Белоруссии, Безопасность
На учениях "Запад" отработали посадку Су-25 на аэродромный участок дороги
На учениях "Запад-2025" отработали посадку Су-25 на аэродромный участок дороги
МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Посадку штурмовиков Су-25 на аэродромный участок дороги отработали на совместных российско-белорусских учениях "Запад", сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
На своём Telegram-канале
она опубликовала фотографии посадки самолетов Су-2
5 на аэродромный участок дороги.
"Воздушное судно сразу готовят к повторному вылету с последующим нанесением удара по назначенным целям на одном из полигонов страны. В обеспечении полетов задействованы различные воинские части, подразделения и службы ВВС и войск ПВО", - сообщила пресс-служба.
Согласно сообщению, на личный состав подразделений войск связи возложены задачи обеспечения радиосвязью, на подразделения радиотехнических войск — радиолокационный контроль полетов авиации по заданным маршрутам, выдача радиолокационной информации на пункты боевого управления авиацией.
"Подразделения охраны выполняют задачи по прикрытию места посадки от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника", - говорится в сообщении.