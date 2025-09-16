https://ria.ru/20250916/zaharova-2042193383.html

Захарова отреагировала на объявление СБУ в розыск Памфиловой

Захарова отреагировала на объявление СБУ в розыск Памфиловой - РИА Новости, 16.09.2025

Захарова отреагировала на объявление СБУ в розыск Памфиловой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя объявление Службой безопасности Украины (СБУ) в розыск председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой,... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T12:17:00+03:00

2025-09-16T12:17:00+03:00

2025-09-16T12:17:00+03:00

в мире

россия

киев

мария захарова

элла памфилова

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя объявление Службой безопасности Украины (СБУ) в розыск председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, пошутила, что в Киеве, вероятно, хотят узнать, что такое выборы. Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск Памфилову, это следует из материалов украинских органов власти. "Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20250915/zaharova-2041965373.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, мария захарова, элла памфилова, служба безопасности украины