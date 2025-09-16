https://ria.ru/20250916/zaharova-2042193383.html
Захарова отреагировала на объявление СБУ в розыск Памфиловой
Захарова отреагировала на объявление СБУ в розыск Памфиловой - РИА Новости, 16.09.2025
Захарова отреагировала на объявление СБУ в розыск Памфиловой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя объявление Службой безопасности Украины (СБУ) в розыск председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:17:00+03:00
2025-09-16T12:17:00+03:00
2025-09-16T12:17:00+03:00
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя объявление Службой безопасности Украины (СБУ) в розыск председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, пошутила, что в Киеве, вероятно, хотят узнать, что такое выборы. Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск Памфилову, это следует из материалов украинских органов власти. "Хотят узнать, что такое выборы? На Украине-то они давно не проводятся", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
россия
киев
Захарова отреагировала на объявление СБУ в розыск Памфиловой
Захарова: в Киеве хотят узнать о настоящих выборах, объявив Памфилову в розыск