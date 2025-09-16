ВСУ нанесли удары по району, где расположены топливные склады ЗАЭС
ВСУ обстреляли район топливных складов Запорожской АЭС
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украинские войска начали артиллерийский обстрел района, где находятся топливные склады Запорожской АЭС, сообщили в Telegram-канале станции.
"В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров", — рассказали в пресс-службе.
Пострадавших среди сотрудников нет, основным объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме. Пожар локализовали, персонал и аварийные службы взяли ситуацию под контроль.
На станции подчеркнули, что топливные склады относятся к вспомогательным объектам: они менее защищены по сравнению с корпусами реакторов.
«
"Подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности. Пожар на топливных складах, где хранится горючее, необходимое для работы станции, потенциально может привести к катастрофическим последствиям", — предупредили там.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. С 1 сентября 2022-го на станции работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года АЭС перешла под управление российских специалистов.
Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022-го. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион, в том числе Энергодар и прилегающую к АЭС территорию.
