ВСУ нанесли удары по району, где расположены топливные склады ЗАЭС

ВСУ нанесли удары по району, где расположены топливные склады ЗАЭС

Украинские войска начали артиллерийский обстрел района, где находятся топливные склады Запорожской АЭС, сообщили в Telegram-канале станции.

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Украинские войска начали артиллерийский обстрел района, где находятся топливные склады Запорожской АЭС, сообщили в Telegram-канале станции."В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров", — рассказали в пресс-службе.Пострадавших среди сотрудников нет, основным объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в норме. Пожар локализовали, персонал и аварийные службы взяли ситуацию под контроль.На станции подчеркнули, что топливные склады относятся к вспомогательным объектам: они менее защищены по сравнению с корпусами реакторов."Подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности. Пожар на топливных складах, где хранится горючее, необходимое для работы станции, потенциально может привести к катастрофическим последствиям", — предупредили там.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту. С 1 сентября 2022-го на станции работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года АЭС перешла под управление российских специалистов.Запорожская область стала субъектом России по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022-го. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать регион, в том числе Энергодар и прилегающую к АЭС территорию.Под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — Запорожье. С марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

