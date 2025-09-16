https://ria.ru/20250916/yemen-2042297535.html

Источник: Израиль ударил по топливным резервуарам в порту Ходейда

Источник: Израиль ударил по топливным резервуарам в порту Ходейда

КАИР, 16 сен - РИА Новости. Израильская авиация во вторник нанесла 12 ударов по докам и топливным резервуарам в порту Ходейда на Красном море в Йемене, что стало причиной сильного пожара, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Израильские истребители совершили 12 последовательных налетов на порт Ходейда (к югу от города Ходейда - ред.), нанося удары по его докам, в том числе поврежденным предыдущими бомбардировками, и топливным резервуарам", - уточнил собеседник агентства.Ранее он рассказал, что после бомбежки израильскими ВВС порта Ходейда на западе Йемена там начался очень сильный пожар.Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение новых ударов по йеменскому порту Ходейда в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения "Ансар Алла" (хуситов), чтобы сохранять морскую и воздушную блокаду порта на подконтрольных хуситам территориях.В последний раз порт подвергался израильским ударам в начале июля.

