https://ria.ru/20250916/yemen-2042297535.html
Источник: Израиль ударил по топливным резервуарам в порту Ходейда
Источник: Израиль ударил по топливным резервуарам в порту Ходейда - РИА Новости, 16.09.2025
Источник: Израиль ударил по топливным резервуарам в порту Ходейда
Израильская авиация во вторник нанесла 12 ударов по докам и топливным резервуарам в порту Ходейда на Красном море в Йемене, что стало причиной сильного пожара,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T18:09:00+03:00
2025-09-16T18:09:00+03:00
2025-09-16T18:10:00+03:00
израиль
ходейда (город)
ансар алла
йемен
в мире
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d5ea5989e1c996ac26429d5277f9c41.jpg
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Израильская авиация во вторник нанесла 12 ударов по докам и топливным резервуарам в порту Ходейда на Красном море в Йемене, что стало причиной сильного пожара, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Израильские истребители совершили 12 последовательных налетов на порт Ходейда (к югу от города Ходейда - ред.), нанося удары по его докам, в том числе поврежденным предыдущими бомбардировками, и топливным резервуарам", - уточнил собеседник агентства.Ранее он рассказал, что после бомбежки израильскими ВВС порта Ходейда на западе Йемена там начался очень сильный пожар.Ранее во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение новых ударов по йеменскому порту Ходейда в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения "Ансар Алла" (хуситов), чтобы сохранять морскую и воздушную блокаду порта на подконтрольных хуситам территориях.В последний раз порт подвергался израильским ударам в начале июля.
https://ria.ru/20250916/yemen-2042270474.html
израиль
ходейда (город)
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988835639_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2e2d719afbe4b185f5890f5b88dc2065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, ходейда (город), ансар алла, йемен, в мире, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, Ходейда (город), Ансар Алла, Йемен, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Источник: Израиль ударил по топливным резервуарам в порту Ходейда
Израиль ударил по докам и топливным резервуарам в йеменском порту Ходейда