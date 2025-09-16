Рейтинг@Mail.ru
В АКРА рассказали о снижении цен на яйца в России - РИА Новости, 16.09.2025
04:53 16.09.2025
В АКРА рассказали о снижении цен на яйца в России
В АКРА рассказали о снижении цен на яйца в России - РИА Новости, 16.09.2025
В АКРА рассказали о снижении цен на яйца в России
Средняя цена за десяток куриных яиц в России на 8 сентября упала до 82,49 рубля, что на 21,1% меньше, чем год назад, такое снижение стало возможно благодаря... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Средняя цена за десяток куриных яиц в России на 8 сентября упала до 82,49 рубля, что на 21,1% меньше, чем год назад, такое снижение стало возможно благодаря государственным мерам регулирования, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Средние потребительские цены на десяток куриных яиц по состоянию на 8 сентября 2025 года составили 82,49 рубля, что на 21,1% меньше, чем годом ранее. Это отражает устойчивую тенденцию к снижению цен на яйца за последний год, которое стало возможным благодаря активным мерам государственного регулирования", - объяснил эксперт. Среди ключевых мер он выделил обнуление ввозных таможенных пошлин и временное ограничение экспорта, что поспособствовало росту предложения на внутреннем рынке. Также с производителями заключили соглашения о сдерживании торговых наценок. С 1 февраля 2025 года куриные яйца включили в перечень социально значимых продуктов, что заставило производителей снижать отпускные цены. Также Тренин отметил, что средняя рентабельность яичных птицефабрик до 2023 года в среднем находилась на уровне 10-15%. Однако с сентября 2023 года начался резкий рост цен на яйца, что привело к повышению рентабельности до 35% в 2024 году. По словам эксперта, основными факторами повышения цен стали вспышки птичьего гриппа, удорожания импортных составляющих себестоимости, в том числе вакцин, кормовых добавок и инкубационного яйца и превышение спроса над предложением. "Однако после того, как цена на яйца с пиковых значений начала 2024 года снизилась на 38%, при одновременном росте себестоимости производства, рентабельность отрасли сейчас испытывает серьезное давление", - подытожил Тренин.
экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
В АКРА рассказали о снижении цен на яйца в России

АКРА: цена за десяток яиц упала на 21 процент благодаря мерам регулирования

