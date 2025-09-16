https://ria.ru/20250916/yandeks-2042152040.html

Исследование показало, как отзывы влияют на доверие россиян к товарам

Исследование показало, как отзывы влияют на доверие россиян к товарам - РИА Новости, 16.09.2025

Исследование показало, как отзывы влияют на доверие россиян к товарам

Большинство россиян доверяют цене товара, подкрепленной отзывами или высоким рейтингом, а не стикерам со скидками, подсчитали для РИА Новости в совместном... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T08:19:00+03:00

2025-09-16T08:19:00+03:00

2025-09-16T08:19:00+03:00

яндекс

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927303184_0:128:3105:1875_1920x0_80_0_0_d60272dd02c1ec8211fdf8222ba6f5a2.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Большинство россиян доверяют цене товара, подкрепленной отзывами или высоким рейтингом, а не стикерам со скидками, подсчитали для РИА Новости в совместном исследовании "Яндекса" и агентства маркетинговых исследований ORO. "По данным совместного исследования... 88% покупателей считают цену более честной, если ее подтверждают положительные отзывы, высокий рейтинг или метка "бестселлер". Для сравнения, на самую низкую цену, стикеры со скидкой или график изменений обращают внимание 81%. Таким образом, социальное подтверждение стало главным драйвером доверия к цене", - говорится в исследовании, в котором приняли участие больше 1,5 тысячи россиян. При этом порядка 88% участников исследования выбирают платформу для покупок исходя из стоимости товара. Еще 49% покупателей важным критерием отмечают время доставки, 41% - отзывы на магазин и личный опыт, а 35% - фотографии товара. В исследовании отмечается, что такие показатели, как время доставки или интерфейс маркетплейса, не так важны для россиян, нежели цены на товары. "Люди хотят не только сэкономить, но и убедиться, что цена действительно справедливая и поддержана другими покупателями. Не менее важно, что даже в условиях активной конкуренции сервисов за удобство и скорость доставки решающим фактором остается именно цена", - прокомментировала результаты исследования директор по развитию агентства ORO Маруся Нерсесян.

https://ria.ru/20250813/marketpleys-2034917127.html

https://ria.ru/20250813/torgovlya-2034953449.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

яндекс, экономика