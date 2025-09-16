https://ria.ru/20250916/vzryv-2042163284.html
В Херсонской области прогремел взрыв в многоэтажном доме
В Херсонской области прогремел взрыв в многоэтажном доме - РИА Новости, 16.09.2025
В Херсонской области прогремел взрыв в многоэтажном доме
Взрыв прозвучал в одном из многоэтажных домов в городе Каховка Херсонской области, информации о пострадавших нет, сообщил глава администрации Каховского... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:00:00+03:00
2025-09-16T10:00:00+03:00
2025-09-16T10:04:00+03:00
херсонская область
каховка
происшествия
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042163499_0:151:961:692_1920x0_80_0_0_b06af65f1dbdcb13b4c1e4b3c520c21f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Взрыв прозвучал в одном из многоэтажных домов в городе Каховка Херсонской области, информации о пострадавших нет, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук."Примерно в 6.30 утра укронацисты совершили очередной теракт. Взорваны верхние этажи жилого многоэтажного дома. Каховка", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.По его словам, информации о пострадавших нет. Других подробностей Филипчук не приводит.Во вторник в экстренных службах сообщили, что за день ВСУ нанесли 107 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. В Горностаевке пострадала девушка в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю. Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Великие Копани, Любимовка, Алешки, Горностаевка, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html
херсонская область
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042163499_0:0:962:722_1920x0_80_0_0_d525b821ab60072ca8e1f2ac02749dca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , каховка, происшествия
Херсонская область , Каховка, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области прогремел взрыв в многоэтажном доме
В Каховке в Херсонской области прогремел взрыв в многоэтажном доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Взрыв прозвучал в одном из многоэтажных домов в городе Каховка Херсонской области, информации о пострадавших нет, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Примерно в 6.30 утра укронацисты совершили очередной теракт. Взорваны верхние этажи жилого многоэтажного дома. Каховка", - написал Филипчук в своем Telegram-канале
.
По его словам, информации о пострадавших нет. Других подробностей Филипчук не приводит.
Во вторник в экстренных службах сообщили, что за день ВСУ нанесли 107 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. В Горностаевке пострадала девушка в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю. Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Великие Копани, Любимовка, Алешки, Горностаевка, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.