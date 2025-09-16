https://ria.ru/20250916/vzryv-2042163284.html

В Херсонской области прогремел взрыв в многоэтажном доме

В Херсонской области прогремел взрыв в многоэтажном доме - РИА Новости, 16.09.2025

В Херсонской области прогремел взрыв в многоэтажном доме

Взрыв прозвучал в одном из многоэтажных домов в городе Каховка Херсонской области, информации о пострадавших нет, сообщил глава администрации Каховского... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T10:00:00+03:00

2025-09-16T10:00:00+03:00

2025-09-16T10:04:00+03:00

херсонская область

каховка

происшествия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042163499_0:151:961:692_1920x0_80_0_0_b06af65f1dbdcb13b4c1e4b3c520c21f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Взрыв прозвучал в одном из многоэтажных домов в городе Каховка Херсонской области, информации о пострадавших нет, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук."Примерно в 6.30 утра укронацисты совершили очередной теракт. Взорваны верхние этажи жилого многоэтажного дома. Каховка", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.По его словам, информации о пострадавших нет. Других подробностей Филипчук не приводит.Во вторник в экстренных службах сообщили, что за день ВСУ нанесли 107 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. В Горностаевке пострадала девушка в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю. Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Великие Копани, Любимовка, Алешки, Горностаевка, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250909/zelenskiy-2040679671.html

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , каховка, происшествия