В Херсонской области прогремел взрыв в многоэтажном доме - РИА Новости, 16.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 16.09.2025 (обновлено: 10:04 16.09.2025)
В Херсонской области прогремел взрыв в многоэтажном доме
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Взрыв прозвучал в одном из многоэтажных домов в городе Каховка Херсонской области, информации о пострадавших нет, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук."Примерно в 6.30 утра укронацисты совершили очередной теракт. Взорваны верхние этажи жилого многоэтажного дома. Каховка", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.По его словам, информации о пострадавших нет. Других подробностей Филипчук не приводит.Во вторник в экстренных службах сообщили, что за день ВСУ нанесли 107 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. В Горностаевке пострадала девушка в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю. Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Великие Копани, Любимовка, Алешки, Горностаевка, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
Последствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в Каховке
Последствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в Каховке
Последствия атаки ВСУ на многоквартирный дом в Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Взрыв прозвучал в одном из многоэтажных домов в городе Каховка Херсонской области, информации о пострадавших нет, сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Примерно в 6.30 утра укронацисты совершили очередной теракт. Взорваны верхние этажи жилого многоэтажного дома. Каховка", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, информации о пострадавших нет. Других подробностей Филипчук не приводит.
Во вторник в экстренных службах сообщили, что за день ВСУ нанесли 107 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. В Горностаевке пострадала девушка в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю. Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Великие Копани, Любимовка, Алешки, Горностаевка, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Каиры, Заводовка, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
