Рогов рассказал об облавах на магазины с русскими вывесками в Запорожье
Рогов рассказал об облавах на магазины с русскими вывесками в Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Облавы на владельцев магазинов с вывесками на русском языке начались в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Запорожье начались облавы на предпринимателей, у которых остались вывески услуг, названий магазинов и фирм на русском языке", - сказал Рогов. По его словам, ставленники киевского режима в городе, не имея возможности побеждать на линии фронта, продолжают "кошмарить" мирных жителей, прекрасно осознавая их пророссийские взгляды. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
