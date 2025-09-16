Рейтинг@Mail.ru
11:13 16.09.2025
Рогов рассказал об облавах на магазины с русскими вывесками в Запорожье
© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Облавы на владельцев магазинов с вывесками на русском языке начались в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Запорожье начались облавы на предпринимателей, у которых остались вывески услуг, названий магазинов и фирм на русском языке", - сказал Рогов.
По его словам, ставленники киевского режима в городе, не имея возможности побеждать на линии фронта, продолжают "кошмарить" мирных жителей, прекрасно осознавая их пророссийские взгляды.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Языковый омбудсмен Украины признала, что ее дочь вела соцсети на русском
Вчера, 01:34
 
