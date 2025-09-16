https://ria.ru/20250916/vyveski-2042179548.html

Рогов рассказал об облавах на магазины с русскими вывесками в Запорожье

Рогов рассказал об облавах на магазины с русскими вывесками в Запорожье - РИА Новости, 16.09.2025

Рогов рассказал об облавах на магазины с русскими вывесками в Запорожье

Облавы на владельцев магазинов с вывесками на русском языке начались в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T11:13:00+03:00

2025-09-16T11:13:00+03:00

2025-09-16T11:13:00+03:00

в мире

россия

запорожье

запорожская область

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087486_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_425df5a83effd05a3925286368e19d54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Облавы на владельцев магазинов с вывесками на русском языке начались в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Запорожье начались облавы на предпринимателей, у которых остались вывески услуг, названий магазинов и фирм на русском языке", - сказал Рогов. По его словам, ставленники киевского режима в городе, не имея возможности побеждать на линии фронта, продолжают "кошмарить" мирных жителей, прекрасно осознавая их пророссийские взгляды. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250916/ukraina-2042127949.html

россия

запорожье

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов