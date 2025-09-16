Рейтинг@Mail.ru
17:07 16.09.2025 (обновлено: 17:10 16.09.2025)
В России планируют изменить расчет больничных и декретных
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Минтруд рассматривает изменения в правилах начисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам с целью создания более справедливой системы, пишет РБК со ссылкой на директора департамента развития социального страхования ведомства Людмилы Чикмачевой.Уточняется, что сейчас, если работник трудоустроен в нескольких местах и за последние два года работал у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. Однако если у него разные работодатели, то пособие выплачивается только у того нанимателя, где работник занят на момент страхового случая.Минтруд предлагает сделать выплаты через Социальный фонд, объединив их в единое пособие. Это позволит более справедливо учитывать доходы работника за счет суммирования баз для страховых взносов от разных работодателей, что особенно актуально для молодых матерей."Рассматриваем несколько вариантов, как нам это исчислять. Делать расчет, допустим, по каждому работнику. Если у него два работодателя, то, соответственно, предел будет — две предельные базы. Пособие одно, но две предельные базы, весь заработок учитываем, и человек, таким образом, не теряет при расчете пособие", — подчеркнула директор департамента.По данным источника, сейчас инициатива находится на стадии проработки и расчета возможных финансовых последствий таких изменений.
общество, россия
Общество, Россия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Минтруд рассматривает изменения в правилах начисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам с целью создания более справедливой системы, пишет РБК со ссылкой на директора департамента развития социального страхования ведомства Людмилы Чикмачевой.
Уточняется, что сейчас, если работник трудоустроен в нескольких местах и за последние два года работал у одних и тех же страхователей, он получает пособие по каждому месту работы. Однако если у него разные работодатели, то пособие выплачивается только у того нанимателя, где работник занят на момент страхового случая.
Минтруд предлагает сделать выплаты через Социальный фонд, объединив их в единое пособие. Это позволит более справедливо учитывать доходы работника за счет суммирования баз для страховых взносов от разных работодателей, что особенно актуально для молодых матерей.
"Рассматриваем несколько вариантов, как нам это исчислять. Делать расчет, допустим, по каждому работнику. Если у него два работодателя, то, соответственно, предел будет — две предельные базы. Пособие одно, но две предельные базы, весь заработок учитываем, и человек, таким образом, не теряет при расчете пособие", — подчеркнула директор департамента.
По данным источника, сейчас инициатива находится на стадии проработки и расчета возможных финансовых последствий таких изменений.
