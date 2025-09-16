https://ria.ru/20250916/vsu-2042357928.html

Боец рассказал о списках потерь наемников ВСУ под Малыми Щербаками

Боец рассказал о списках потерь наемников ВСУ под Малыми Щербаками

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Иностранные наемники бросают под Малыми Щербаками в Запорожской области блокноты и дневники, в некоторых содержатся списки потерь среди подразделений наемников, составленные на иностранных языках, рассказал РИА Новости боец с позывным "Огонек". "Среди "двухсотых" находишь блокноты, какие записи в дневниках. Видно, что не украинский язык, все эти (воспроизводит польскую речь) и английская речь часто. Шевроны и нашивки попадаются. Не каждый второй, но каждый третий, который там (в Малых Щербаках) валяется - это наемник. С шевронами. Но шевроны - это ладно. Может просто хочет в Европу. А когда находишь записи в блокнотах, где они пишут там список необходимого или еще что-то. Помню, один писал за месяц какие потери у них были. Восемнадцать "триста" и шестеро "двести" у них было. Взвод, я так понимаю. Ну и позывные, явно не хохлы. "Мартин", еще кто-то, сейчас я уже не вспомню. Несколько раз такое находили", - рассказал он. Он также отметил, что он находил такие записи на оставленных ВСУ позициях, однако его подразделение не занималось их штурмом, по рассказам же штурмовиков, на этом направлении наемники не оказывали серьезного сопротивления. "Парни говорят, которые шли на том направлении в штурм, что особого противодействия не встречали", - заявил он.

