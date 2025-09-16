https://ria.ru/20250916/vsu-2042338345.html
ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Беспилотники ВСУ во вторник атаковали 8 населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Удары ВСУ по нашей области продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Шебекино вследствие детонации FPV-дрона повреждено техническое оборудование предприятия. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал социальный объект... В селе Муром после сброса взрывного устройства с беспилотника полностью разрушено домовладение. В селе Нижнее Берёзово-Второе от удара FPV-дрона выбиты стёкла и посечены двери легкового автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Казинка Валуйского округа в результате атаки дрона в частном доме посечены окна, в хуторе Михайловка от детонации дрона выбиты стёкла, посечён кузов припаркованного автомобиля. В селе Грузское Борисовского района FPV-дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома, в селе Бессоновка Белгородского района беспилотник нанёс удар по территории предприятия, уточнил губернатор.
