При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области
При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области - РИА Новости, 16.09.2025
При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области
16.09.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке в Брянской области в результате атаки украинских FPV-дронов, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Климово Климовского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.По словам главы региона, на месте работают оперативные и экстренные службы.
