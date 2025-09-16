Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 16.09.2025 (обновлено: 17:35 16.09.2025)
При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области
Мирный житель ранен в поселке в Брянской области в результате атаки украинских FPV-дронов, сообщил губернатор Александр Богомаз.
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке в Брянской области в результате атаки украинских FPV-дронов, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Климово Климовского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.По словам главы региона, на месте работают оперативные и экстренные службы.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке в Брянской области в результате атаки украинских FPV-дронов, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Климово Климовского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
