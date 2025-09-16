https://ria.ru/20250916/vsu-2042277360.html

При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области

При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области - РИА Новости, 16.09.2025

При атаке дронов ВСУ пострадал житель Брянской области

Мирный житель ранен в поселке в Брянской области в результате атаки украинских FPV-дронов, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 16.09.2025

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке в Брянской области в результате атаки украинских FPV-дронов, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов поселок Климово Климовского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.По словам главы региона, на месте работают оперативные и экстренные службы.

