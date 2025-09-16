https://ria.ru/20250916/vsu-2042233452.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель

БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки дрона ВСУ на коммерческий объект в селе Таврово Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в селе Таврово Белгородского района. Пострадал мирный житель. 19-летнего парня с осколочными ранениями спины и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Он уточнил, что в результате детонации повреждены навес здания и оборудование. Оперативные службы работают на месте, отметил губернатор.

