ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 16.09.2025
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:07:00+03:00
2025-09-16T12:07:00+03:00
2025-09-16T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Богуславка, Боровская Андреевка и Гороховатка в Харьковской области, а также Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 230 военнослужащих, 29 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250916/svo-2042191405.html
харьковская область
донецкая народная республика
россия
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий группировки "Запад" за сутки