ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 16.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 16.09.2025 (обновлено: 12:12 16.09.2025)
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Богуславка, Боровская Андреевка и Гороховатка в Харьковской области, а также Ямполь в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили более 230 военнослужащих, 29 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
харьковская область
донецкая народная республика
россия
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Богуславка, Боровская Андреевка и Гороховатка в Харьковской области, а также Ямполь в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили более 230 военнослужащих, 29 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за сутки
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
