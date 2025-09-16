https://ria.ru/20250916/vsu-2042166933.html
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области - РИА Новости, 16.09.2025
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:21:00+03:00
2025-09-16T10:21:00+03:00
2025-09-16T10:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042167066_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_c83ce8e1d1fb1a60b2862bad4fb280e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа при дроновой атаке повреждена машина скорой помощи. Автомобиль при ударе находился на пункте базирования", - говорится в сообщении. По данным минздрава, пострадавших среди персонала нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042167066_0:94:1173:974_1920x0_80_0_0_d8eabbf3155d993125a4447085c42fc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Запорожской области