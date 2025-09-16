Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области - РИА Новости, 16.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 16.09.2025 (обновлено: 10:25 16.09.2025)
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области
Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа при дроновой атаке повреждена машина скорой помощи. Автомобиль при ударе находился на пункте базирования", - говорится в сообщении. По данным минздрава, пострадавших среди персонала нет.
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Запорожской области

© Фото : Министерство здравоохранения Запорожской области/TelegramПоследствия атаки на машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области
Последствия атаки на машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Запорожской области/Telegram
Последствия атаки на машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"В селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа при дроновой атаке повреждена машина скорой помощи. Автомобиль при ударе находился на пункте базирования", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, пострадавших среди персонала нет.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
