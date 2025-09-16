https://ria.ru/20250916/vsu-2042156324.html
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 16.09.2025
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель
В селе Лозовое при украинской атаке погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В селе Лозовое при украинской атаке погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Лозовое Белгородского района мужчина получил тяжелые травмы вследствие удара FPV-дрона", — написал он в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что пострадавшего доставили в больницу № 2 Белгорода, там он умер от полученных ранений.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель
