При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 16.09.2025 (обновлено: 10:52 16.09.2025)
При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель
В селе Лозовое при украинской атаке погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В селе Лозовое при украинской атаке погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Лозовое Белгородского района мужчина получил тяжелые травмы вследствие удара FPV-дрона", — написал он в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что пострадавшего доставили в больницу № 2 Белгорода, там он умер от полученных ранений.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В селе Лозовое при украинской атаке погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Лозовое Белгородского района мужчина получил тяжелые травмы вследствие удара FPV-дрона", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что пострадавшего доставили в больницу № 2 Белгорода, там он умер от полученных ранений.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
