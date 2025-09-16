https://ria.ru/20250916/vsu-2042156324.html

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель - РИА Новости, 16.09.2025

При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель

В селе Лозовое при украинской атаке погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T09:05:00+03:00

2025-09-16T09:05:00+03:00

2025-09-16T10:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгород

белгородская область

белгородский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В селе Лозовое при украинской атаке погиб мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В результате очередного террористического удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. В селе Лозовое Белгородского района мужчина получил тяжелые травмы вследствие удара FPV-дрона", — написал он в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что пострадавшего доставили в больницу № 2 Белгорода, там он умер от полученных ранений.Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород, белгородская область, белгородский район, происшествия