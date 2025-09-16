https://ria.ru/20250916/vsu-2042155145.html

ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на Константиновском направлении

ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на Константиновском направлении

2025-09-16T08:55:00+03:00

ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы БПЛА ВС РФ выявили площадки для запуска дронов и укрытия операторов ВСУ… Координаты целей были переданы расчетам артиллерии, которые уничтожили пункты управления вместе с оборудованием и личным составом", - говорится в сообщении. По данным ведомства, потери противника составили три расчета БПЛА, а также оборудование управления и связи трех пунктов управления.

