ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на Константиновском направлении
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на Константиновском направлении - 16.09.2025
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на Константиновском направлении
Расчетами БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ на константиновском... РИА Новости, 16.09.2025
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы БПЛА ВС РФ выявили площадки для запуска дронов и укрытия операторов ВСУ… Координаты целей были переданы расчетам артиллерии, которые уничтожили пункты управления вместе с оборудованием и личным составом", - говорится в сообщении. По данным ведомства, потери противника составили три расчета БПЛА, а также оборудование управления и связи трех пунктов управления.
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на Константиновском направлении
