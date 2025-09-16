Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на Константиновском направлении - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:55 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/vsu-2042155145.html
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на Константиновском направлении
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на Константиновском направлении - РИА Новости, 16.09.2025
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на Константиновском направлении
Расчетами БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ на константиновском... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T08:55:00+03:00
2025-09-16T08:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:92:3113:1843_1920x0_80_0_0_74e3743b6341684005462d44399f7a3a.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы БПЛА ВС РФ выявили площадки для запуска дронов и укрытия операторов ВСУ… Координаты целей были переданы расчетам артиллерии, которые уничтожили пункты управления вместе с оборудованием и личным составом", - говорится в сообщении. По данным ведомства, потери противника составили три расчета БПЛА, а также оборудование управления и связи трех пунктов управления.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007992283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c24faa111012e71ab8fa6d8fa87a5b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на Константиновском направлении

ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Расчетами БПЛА и артиллерии 150-й гвардейской мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожены три пункта управления БПЛА ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
"На константиновском направлении в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы БПЛА ВС РФ выявили площадки для запуска дронов и укрытия операторов ВСУ… Координаты целей были переданы расчетам артиллерии, которые уничтожили пункты управления вместе с оборудованием и личным составом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, потери противника составили три расчета БПЛА, а также оборудование управления и связи трех пунктов управления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала