ВСУ пытаются заманить иностранных наемников гражданством Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВСУ пытаются заманить иностранных наемников возможностью получить украинское гражданство, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях.
"Иностранные добровольцы имеют предусмотренную законом возможность получить гражданство Украины", - говорится в видеозаписи, опубликованной на ресурсах одной из украинских вербовочных структур.
Также в этой видеозаписи вербовщик, выступающий на английском языке, заявляет, что многие иностранцы якобы уже воспользовались возможностью стать гражданами Украины.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
22 июня 2022, 17:18