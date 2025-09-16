Рейтинг@Mail.ru
ВСУ испытывают острую нехватку беспилотников - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/vsu-2042145208.html
ВСУ испытывают острую нехватку беспилотников
ВСУ испытывают острую нехватку беспилотников - РИА Новости, 16.09.2025
ВСУ испытывают острую нехватку беспилотников
ВСУ испытывает острую нехватку беспилотников, в частности не может обеспечить дронами сформированную в 156-й отдельной механизированной бригаде роту БПЛА,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T06:42:00+03:00
2025-09-16T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВСУ испытывает острую нехватку беспилотников, в частности не может обеспечить дронами сформированную в 156-й отдельной механизированной бригаде роту БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинское командование на сумском направлении продолжает наращивать количество подразделений БПЛА. В штате 156-й отдельной механизированной бригады дополнительно сформирована рота БПЛА, однако снабженцам ВСУ обеспечить беспилотниками эту роту не удалось из-за острой их нехватки", - сказал собеседник агентства. По его словам, обеспечение подразделения дронами переложили на волонтеров, чтобы оно происходило за деньги украинских граждан.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_9f01e7c4de52ec874a39185a5603154a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ испытывают острую нехватку беспилотников

ВСУ не может обеспечить дронами новую роту БПЛА

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВСУ испытывает острую нехватку беспилотников, в частности не может обеспечить дронами сформированную в 156-й отдельной механизированной бригаде роту БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское командование на сумском направлении продолжает наращивать количество подразделений БПЛА. В штате 156-й отдельной механизированной бригады дополнительно сформирована рота БПЛА, однако снабженцам ВСУ обеспечить беспилотниками эту роту не удалось из-за острой их нехватки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обеспечение подразделения дронами переложили на волонтеров, чтобы оно происходило за деньги украинских граждан.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала