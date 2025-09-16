https://ria.ru/20250916/vsu-2042145208.html
ВСУ испытывают острую нехватку беспилотников
2025-09-16T06:42:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ВСУ испытывает острую нехватку беспилотников, в частности не может обеспечить дронами сформированную в 156-й отдельной механизированной бригаде роту БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Украинское командование на сумском направлении продолжает наращивать количество подразделений БПЛА. В штате 156-й отдельной механизированной бригады дополнительно сформирована рота БПЛА, однако снабженцам ВСУ обеспечить беспилотниками эту роту не удалось из-за острой их нехватки", - сказал собеседник агентства. По его словам, обеспечение подразделения дронами переложили на волонтеров, чтобы оно происходило за деньги украинских граждан.
