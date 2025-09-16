https://ria.ru/20250916/vsu--2042190836.html

ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 260 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 260 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин и четыре орудия полевой артиллерии в... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 260 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин и четыре орудия полевой артиллерии в Донецкой Народной Республике, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Константиновка и Миньковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

