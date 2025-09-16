https://ria.ru/20250916/vsu--2042159593.html

ВС России поразили замаскированное орудие ВСУ в Запорожской области

ВС России поразили замаскированное орудие ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.09.2025

ВС России поразили замаскированное орудие ВСУ в Запорожской области

Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области обнаружили и поразили замаскированное орудие ВСУ, которое сразу... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T09:28:00+03:00

2025-09-16T09:28:00+03:00

2025-09-16T09:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр" на ореховском направлении в Запорожской области обнаружили и поразили замаскированное орудие ВСУ, которое сразу после этого уничтожили российские артиллеристы, сообщили в министерстве обороны России. "В ходе полета один из операторов БПЛА замечает замаскированное артиллерийское орудие противника и принимает решение на его поражение с оперативным докладом о выявленной цели на взаимодействующий пункт управления артиллерии. После удара FPV-дроном через непродолжительное время российская артиллерия уничтожает цель вместе с расчетом военнослужащих ВСУ, не дав противнику эвакуировать орудие", - сообщили в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, совместная работа БПЛА и артиллерии дает преимущество на поле боя, обеспечивая быстрое выявление и поражение целей противника. "В данной ситуации мы облегчили и ускорили процесс работы артиллерии, тем самым выигрывая те же самые секунды, которые могут кардинально изменить ход боя", - рассказал журналистам оператор FPV-дрона с позывным "Скрипач".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250916/vsu--2042156835.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины