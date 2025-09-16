https://ria.ru/20250916/vsu--2042156835.html
ВС России поразили склад ВСУ на Константиновском направлении
ВС России поразили склад ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 16.09.2025
ВС России поразили склад ВСУ на Константиновском направлении
Военнослужащие "Южной" группировки войск на константиновском направлении в ДНР поразили склад продовольствия и миномет 100-й отдельной механизированной бригады... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T09:09:00+03:00
2025-09-16T09:09:00+03:00
2025-09-16T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021504405_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_dbbec76cb0d6db2337ea870011f3436a.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на константиновском направлении в ДНР поразили склад продовольствия и миномет 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении в жилой застройке населенного пункта Плещеевка операторами БПЛА выявлен и уничтожен с использованием ударного FPV-дрона склад продовольствия противника, расположенный в пункте временной дислокации 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что в ходе воздушной разведки местности в районе населенного пункта Иванополье расчетом БПЛА "Южной" группировки войск была выявлена замаскированная позиция 120-миллиметрового миномета 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате нанесения огневого поражения ствольной артиллерией артиллерийского соединения "Южной" группировки цель уничтожена, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021504405_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_50e221f4a915685b54949324f3b4bea2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
ВС России поразили склад ВСУ на Константиновском направлении
ВС РФ поразили склад продовольствия ВСУ на Константиновском направлении