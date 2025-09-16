ВС России поразили склад ВСУ на Константиновском направлении

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 16.09.2025 (обновлено: 09:16 16.09.2025)
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на константиновском направлении в ДНР поразили склад продовольствия и миномет 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении в жилой застройке населенного пункта Плещеевка операторами БПЛА выявлен и уничтожен с использованием ударного FPV-дрона склад продовольствия противника, расположенный в пункте временной дислокации 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении. В Минобороны добавили, что в ходе воздушной разведки местности в районе населенного пункта Иванополье расчетом БПЛА "Южной" группировки войск была выявлена замаскированная позиция 120-миллиметрового миномета 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате нанесения огневого поражения ствольной артиллерией артиллерийского соединения "Южной" группировки цель уничтожена, отмечается в сообщении.
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на константиновском направлении в ДНР поразили склад продовольствия и миномет 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"На константиновском направлении в жилой застройке населенного пункта Плещеевка операторами БПЛА выявлен и уничтожен с использованием ударного FPV-дрона склад продовольствия противника, расположенный в пункте временной дислокации 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что в ходе воздушной разведки местности в районе населенного пункта Иванополье расчетом БПЛА "Южной" группировки войск была выявлена замаскированная позиция 120-миллиметрового миномета 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате нанесения огневого поражения ствольной артиллерией артиллерийского соединения "Южной" группировки цель уничтожена, отмечается в сообщении.
Заголовок открываемого материала