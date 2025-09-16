https://ria.ru/20250916/vstrecha-2042272003.html

Встреча Путина с Зеленским возможна, считает посол Ерхов

АНКАРА, 16 сен – РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна, если она будет хорошо подготовлена и приведет к позитивным результатам, заявил российский посол Алексей Ерхов, отвечая на вопросы турецких СМИ накануне завершения своей миссии в республике. "Во-первых, сводить тему переговоров по урегулированию конфликта на Украине единственно к встрече Владимира Владимировича Путина с Владимиром Зеленским явно не стоит. Сама такая встреча отнюдь не исключена, и президент России несколько дней назад в очередной раз подтвердил это, общаясь со СМИ в Тяньцзине. При всей сложности вопроса о легитимности президента Украины и ее остальных органов власти, если такая встреча будет хорошо подготовлена и приведет к позитивным результатам, то она будет возможной. Как сказал Путин: "Если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву – такая встреча состоится", - сказал дипломат журналистам. По его словам, если речь идет о российско-украинском урегулировании, то необходимо понимать: это очень сложный комплекс вопросов; его принципы, параметры и детали должны быть скрупулезно согласованы и тщательно прописаны на бумаге. "Хотя бы потому, что без четкой фиксации обязательств сторон и механизмов их имплементации любая договоренность рискует оказаться недолговечной. Следовательно, для выработки условий долгосрочного урегулирования заведомо требуется кропотливая работа переговорных команд, и заменить ее никакая встреча в верхах не сможет. Саммит должен быть итогом переговоров, их логическим завершением, и никак не иначе", - сказал Ерхов.

