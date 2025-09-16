https://ria.ru/20250916/volodin-2042219257.html

Володин призвал Европу задуматься о том, что она сделала со своим народом

Володин призвал Европу задуматься о том, что она сделала со своим народом - РИА Новости, 16.09.2025

Володин призвал Европу задуматься о том, что она сделала со своим народом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал европейские страны задуматься о том, что они сделали со своими народами, внося напряжение в мировое сообщество, а... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T13:58:00+03:00

2025-09-16T13:58:00+03:00

2025-09-16T13:58:00+03:00

в мире

франция

германия

россия

вячеслав володин

джо байден

госдума рф

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993622122_0:46:3073:1775_1920x0_80_0_0_55620ad37680096a46f5405e3432d6fd.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал европейские страны задуматься о том, что они сделали со своими народами, внося напряжение в мировое сообщество, а не вмешиваться в дела других государств. "Если говорить о Франции, экономический рост составляет 0,3%, Германия - 0,1%, среднее по еврозоне - 0,8%. Поэтому им надо в первую очередь задуматься, что они понатворили со своими странами, народами, внося напряжение в целом в мировое сообщество и фактически разрушая глобальную безопасность. А сегодня это всё вылилось и безработицей, и проблемами в их собственных государствах, люди вышли на улицу. Вот об этом им надо задуматься, а не вмешиваться в дела других государств, не занимаясь разжиганием конфликтов", - сказал Володин в ходе открытия девятой осенней сессии Госдумы. Володин отметил, что против России было введено более 30 тысяч санкций. В этой связи он призвал депутатов принимать ответственные и качественные решения, подчеркнув, что популизм и демагогия в текущей ситуации разрушительны. "Ещё раз хочу подчеркнуть, время вызовов от нас этого требует. Потому что, как вы помните, президент, бывший, Соединенных Штатов Америки (Джо Байден - ред.) говорил, что экономика нашей страны будет разорвана в клочья. Но, как видите, всё это бумерангом вернулось, и в первую очередь, по европейским государствам, которые были одними из очернителей и инициаторами санкций, выступая с ними в Европарламенте против нашей страны", - добавил он.

https://ria.ru/20250916/knaysl-2042133016.html

https://ria.ru/20250915/evropa-2042029098.html

франция

германия

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, германия, россия, вячеслав володин, джо байден, госдума рф, европарламент, европа