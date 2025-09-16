Володин призвал Европу задуматься о том, что она сделала со своим народом
Володин призвал Европу задуматься о своем народе, а не вмешиваться в дела других
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал европейские страны задуматься о том, что они сделали со своими народами, внося напряжение в мировое сообщество, а не вмешиваться в дела других государств.
"Если говорить о Франции, экономический рост составляет 0,3%, Германия - 0,1%, среднее по еврозоне - 0,8%. Поэтому им надо в первую очередь задуматься, что они понатворили со своими странами, народами, внося напряжение в целом в мировое сообщество и фактически разрушая глобальную безопасность. А сегодня это всё вылилось и безработицей, и проблемами в их собственных государствах, люди вышли на улицу. Вот об этом им надо задуматься, а не вмешиваться в дела других государств, не занимаясь разжиганием конфликтов", - сказал Володин в ходе открытия девятой осенней сессии Госдумы.
Володин отметил, что против России было введено более 30 тысяч санкций. В этой связи он призвал депутатов принимать ответственные и качественные решения, подчеркнув, что популизм и демагогия в текущей ситуации разрушительны.
"Ещё раз хочу подчеркнуть, время вызовов от нас этого требует. Потому что, как вы помните, президент, бывший, Соединенных Штатов Америки (Джо Байден - ред.) говорил, что экономика нашей страны будет разорвана в клочья. Но, как видите, всё это бумерангом вернулось, и в первую очередь, по европейским государствам, которые были одними из очернителей и инициаторами санкций, выступая с ними в Европарламенте против нашей страны", - добавил он.
