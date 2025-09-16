Володин поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Володин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына и корейский народ за помощь в освобождении Курской области.
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации.
"Мы, со своей стороны, благодарим корейских военнослужащих, которые вместе с нашими солдатами и офицерами освобождали Курскую область от неонацистских захватчиков. Уважаемые товарищи! Давайте все вместе выскажем слова благодарности председателю Государственных дел Корейской народно-демократической республики товарищу Ким Чен Ыну и всему корейскому народу за братскую помощь. Мы этого никогда не забудем. Спасибо", - сказал Володин в ходе выступления.
Володин рассказал, что китайский народ, как и советский, понес больше всего жертв, и в 14-летней борьбе с японской агрессией потери составили 35 миллионов человек. А японская оккупация Кореи, по его словам, длилась 35 лет, и советские войска сделали всё для освобождения КНДР от японских захватчиков.
"Плечом к плечу с корейскими патриотами нанесли сокрушительное поражение колонизаторам. КНДР это помнит. Отмечая свой главный праздник, отдают дань уважения нашим дедам и прадедам, кто сражался за свободу Кореи. Мы, со своей стороны, благодарим корейских военнослужащих, которые вместе с нашими солдатами и офицерами освобождали Курскую область от неонацистских захватчиков", - сказал председатель Госдумы.
Ранее российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным посетила КНДР с официальным визитом по приглашению Верховного народного собрания республики. В рамках визита прошел ряд встреч, также депутаты приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского колониального господства. В честь национального праздника в Пхеньяне состоялся патриотический концерт. Также прошел концерт российских художественных коллективов.
В июне прошлого года РФ и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, согласно которому стороны будут укреплять обмены и сотрудничество в разных областях, в том числе спорте, культуре и туризме. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
В апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в этот российский регион.
