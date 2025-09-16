https://ria.ru/20250916/volodin-2042192439.html

Володин рассказал о встрече с Путиным

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, президент пожелал депутатам эффективной работы в осеннюю сессию.В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации."Хочу передать вам слова благодарности за работу и пожелания эффективной работы в будущем от нашего президента. Вчера состоялась встреча, мы обсуждали достаточно подробно наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями наших фракций", - сказал Володин в ходе выступления.

