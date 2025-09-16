Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о встрече с Путиным - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 16.09.2025 (обновлено: 12:57 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/volodin-2042192439.html
Володин рассказал о встрече с Путиным
Володин рассказал о встрече с Путиным - РИА Новости, 16.09.2025
Володин рассказал о встрече с Путиным
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, президент пожелал депутатам эффективной работы в осеннюю... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:13:00+03:00
2025-09-16T12:57:00+03:00
политика
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042203318_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_3c2087d90137cc9c24781a4e8c2e7d2a.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, президент пожелал депутатам эффективной работы в осеннюю сессию.В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации."Хочу передать вам слова благодарности за работу и пожелания эффективной работы в будущем от нашего президента. Вчера состоялась встреча, мы обсуждали достаточно подробно наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями наших фракций", - сказал Володин в ходе выступления.
https://ria.ru/20250723/putin-2030934716.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042203318_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_789510e570a8e4317915e89fcbf7cd79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Володин рассказал о встрече с Путиным

Володин: Путин пожелал депутатам эффективной работы в осеннюю сессию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 16 сентября 2025
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 16 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 16 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, президент пожелал депутатам эффективной работы в осеннюю сессию.
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации.
"Хочу передать вам слова благодарности за работу и пожелания эффективной работы в будущем от нашего президента. Вчера состоялась встреча, мы обсуждали достаточно подробно наши планы, которые до этого проговаривали с руководителями наших фракций", - сказал Володин в ходе выступления.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Путин отметил большой задел Госдумы на осеннюю сессию
23 июля, 18:50
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала