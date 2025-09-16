https://ria.ru/20250916/voennyj-2042340948.html
Путину рассказали, как ВС России сбили БПЛА из стрелкового оружия
Путину рассказали, как ВС России сбили БПЛА из стрелкового оружия - РИА Новости, 16.09.2025
Путину рассказали, как ВС России сбили БПЛА из стрелкового оружия
Военнослужащий на полигоне "Мулино" рассказал президенту России Владимиру Путину, как российские военные в зоне СВО сбили из стрелкового оружия украинские... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Военнослужащий на полигоне "Мулино" рассказал президенту России Владимиру Путину, как российские военные в зоне СВО сбили из стрелкового оружия украинские беспилотники. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025", а также осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники. На одном из стендов выставки военнослужащий представил президенту пулеметные комплексы, которые используются на стационарных постах, в пунктах воздушного наблюдения и мобильных группах. "Вы сами где-то применяли?" - поинтересовался президент. Военнослужащий ответил утвердительно и добавил, что группы инструкторов постоянно выезжают в районы боевых действий, готовят личный состав, а во время прошлой командировки они сбили ряд БПЛА. "А каким оружием?" - уточнил Путин. "Сбили с СВД (снайперская винтовка Драгунова - ред.), "Лютых" (БПЛА - ред.) сбили, и сбили с автоматом тоже самолетного типа", - рассказал военнослужащий. Кадры показали в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
