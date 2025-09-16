Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали, как ВС России сбили БПЛА из стрелкового оружия - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/voennyj-2042340948.html
Путину рассказали, как ВС России сбили БПЛА из стрелкового оружия
Путину рассказали, как ВС России сбили БПЛА из стрелкового оружия - РИА Новости, 16.09.2025
Путину рассказали, как ВС России сбили БПЛА из стрелкового оружия
Военнослужащий на полигоне "Мулино" рассказал президенту России Владимиру Путину, как российские военные в зоне СВО сбили из стрелкового оружия украинские... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T20:49:00+03:00
2025-09-16T20:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
нижегородская область
владимир путин
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042321989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb4528d46da59ccc090d4a25aa3b7304.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Военнослужащий на полигоне "Мулино" рассказал президенту России Владимиру Путину, как российские военные в зоне СВО сбили из стрелкового оружия украинские беспилотники. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025", а также осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники. На одном из стендов выставки военнослужащий представил президенту пулеметные комплексы, которые используются на стационарных постах, в пунктах воздушного наблюдения и мобильных группах. "Вы сами где-то применяли?" - поинтересовался президент. Военнослужащий ответил утвердительно и добавил, что группы инструкторов постоянно выезжают в районы боевых действий, готовят личный состав, а во время прошлой командировки они сбили ряд БПЛА. "А каким оружием?" - уточнил Путин. "Сбили с СВД (снайперская винтовка Драгунова - ред.), "Лютых" (БПЛА - ред.) сбили, и сбили с автоматом тоже самолетного типа", - рассказал военнослужащий. Кадры показали в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
https://ria.ru/20250916/putin-2042311087.html
https://ria.ru/20250916/putin-2042308022.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042321989_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_5daa0fcd0eeed588d20532f4a85aec94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, нижегородская область, владимир путин, учения "запад-2025"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Учения "Запад-2025"
Путину рассказали, как ВС России сбили БПЛА из стрелкового оружия

Российский военный рассказал Путину о сбитых в зоне СВО беспилотниках ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Военнослужащий на полигоне "Мулино" рассказал президенту России Владимиру Путину, как российские военные в зоне СВО сбили из стрелкового оружия украинские беспилотники.
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025", а также осмотрел образцы вооружения, специальной и военной техники.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения полигона Мулино - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Путин примерил тепловизионные очки "Стрекоза"
Вчера, 18:36
На одном из стендов выставки военнослужащий представил президенту пулеметные комплексы, которые используются на стационарных постах, в пунктах воздушного наблюдения и мобильных группах.
"Вы сами где-то применяли?" - поинтересовался президент.
Военнослужащий ответил утвердительно и добавил, что группы инструкторов постоянно выезжают в районы боевых действий, готовят личный состав, а во время прошлой командировки они сбили ряд БПЛА.
"А каким оружием?" - уточнил Путин.
"Сбили с СВД (снайперская винтовка Драгунова - ред.), "Лютых" (БПЛА - ред.) сбили, и сбили с автоматом тоже самолетного типа", - рассказал военнослужащий.
Кадры показали в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Президент России Владимир Путин во время посещения полигона Мулино - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне Мулино
Вчера, 18:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияНижегородская областьВладимир ПутинУчения "Запад-2025"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала