Белорусские военные отработали действия в условиях применения БПЛА

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Белорусские военные отработали действия в условиях массового применения "противником" ударных БПЛА на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, сообщило Минобороны РФ во вторник. "В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области подразделения вооруженных сил Республики Беларусь отработали ведение оборонительного боя и действий в наступлении в условиях применения противником ударных БПЛА", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что подразделения Республики Беларусь при поддержке бронегруппы и танкового взвода, артиллерии и ударных FPV-дронов с закрытых огневых позиций перешли в наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником с задачей разгромить резервы противника и обеспечить прикрытие фланга тактической группы. Решительными действиями подразделения Республики Беларусь улучшили тактическое положение, закрепились на достигнутом рубеже и приступили к уничтожению отходящего противника, отметили в Минобороны РФ.

