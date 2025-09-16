https://ria.ru/20250916/voennye-2042344564.html
Белорусские военные отработали действия в условиях применения БПЛА
Белорусские военные отработали действия в условиях применения БПЛА - РИА Новости, 16.09.2025
Белорусские военные отработали действия в условиях применения БПЛА
Белорусские военные отработали действия в условиях массового применения "противником" ударных БПЛА на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, сообщило... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:16:00+03:00
2025-09-16T21:16:00+03:00
2025-09-16T21:16:00+03:00
безопасность
нижегородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041831981_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_cb4563550f62c051535ee58cc9ead614.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Белорусские военные отработали действия в условиях массового применения "противником" ударных БПЛА на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, сообщило Минобороны РФ во вторник. "В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области подразделения вооруженных сил Республики Беларусь отработали ведение оборонительного боя и действий в наступлении в условиях применения противником ударных БПЛА", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что подразделения Республики Беларусь при поддержке бронегруппы и танкового взвода, артиллерии и ударных FPV-дронов с закрытых огневых позиций перешли в наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником с задачей разгромить резервы противника и обеспечить прикрытие фланга тактической группы. Решительными действиями подразделения Республики Беларусь улучшили тактическое положение, закрепились на достигнутом рубеже и приступили к уничтожению отходящего противника, отметили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250916/zapad-2042344411.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041831981_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_ab4af4b5210aea72e8346590d0ea17ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, нижегородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), учения "запад-2025"
Безопасность, Нижегородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Учения "Запад-2025"
Белорусские военные отработали действия в условиях применения БПЛА
ВС Белоруссии отработали действия в условиях массового применения БПЛА