Рейтинг@Mail.ru
Белорусские военные отработали действия в условиях применения БПЛА - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/voennye-2042344564.html
Белорусские военные отработали действия в условиях применения БПЛА
Белорусские военные отработали действия в условиях применения БПЛА - РИА Новости, 16.09.2025
Белорусские военные отработали действия в условиях применения БПЛА
Белорусские военные отработали действия в условиях массового применения "противником" ударных БПЛА на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, сообщило... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:16:00+03:00
2025-09-16T21:16:00+03:00
безопасность
нижегородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041831981_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_cb4563550f62c051535ee58cc9ead614.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Белорусские военные отработали действия в условиях массового применения "противником" ударных БПЛА на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, сообщило Минобороны РФ во вторник. "В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области подразделения вооруженных сил Республики Беларусь отработали ведение оборонительного боя и действий в наступлении в условиях применения противником ударных БПЛА", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что подразделения Республики Беларусь при поддержке бронегруппы и танкового взвода, артиллерии и ударных FPV-дронов с закрытых огневых позиций перешли в наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником с задачей разгромить резервы противника и обеспечить прикрытие фланга тактической группы. Решительными действиями подразделения Республики Беларусь улучшили тактическое положение, закрепились на достигнутом рубеже и приступили к уничтожению отходящего противника, отметили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250916/zapad-2042344411.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041831981_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_ab4af4b5210aea72e8346590d0ea17ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, нижегородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), учения "запад-2025"
Безопасность, Нижегородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Учения "Запад-2025"
Белорусские военные отработали действия в условиях применения БПЛА

ВС Белоруссии отработали действия в условиях массового применения БПЛА

© Фото : министерство обороны Белоруссии / Олег НекалоЗапуск БПЛА во время совместного стратегического учения "Запад-2025"
Запуск БПЛА во время совместного стратегического учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : министерство обороны Белоруссии / Олег Некало
Запуск БПЛА во время совместного стратегического учения "Запад-2025". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Белорусские военные отработали действия в условиях массового применения "противником" ударных БПЛА на полигоне "Мулино" в Нижегородской области, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области подразделения вооруженных сил Республики Беларусь отработали ведение оборонительного боя и действий в наступлении в условиях применения противником ударных БПЛА", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что подразделения Республики Беларусь при поддержке бронегруппы и танкового взвода, артиллерии и ударных FPV-дронов с закрытых огневых позиций перешли в наступление из положения непосредственного соприкосновения с противником с задачей разгромить резервы противника и обеспечить прикрытие фланга тактической группы.
Решительными действиями подразделения Республики Беларусь улучшили тактическое положение, закрепились на достигнутом рубеже и приступили к уничтожению отходящего противника, отметили в Минобороны РФ.
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Су-34 нанесли удар по объектам "противника" на учениях "Запад-2025"
Вчера, 21:16
 
БезопасностьНижегородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Учения "Запад-2025"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала