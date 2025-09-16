ВС России и Ирана овладели опорными пунктами противника на учениях "Запад"
Военные РФ и Ирана в ходе учений "Запад" овладели опорными пунктами противника
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкОтработка тактических действий по осуществлению поиска, блокирования и уничтожения незаконных военизированных формирований силами подразделений вооруженных сил России и Белоруссии в рамках учения "Запад-2025"
Отработка тактических действий по осуществлению поиска, блокирования и уничтожения незаконных военизированных формирований силами подразделений вооруженных сил России и Белоруссии в рамках учения "Запад-2025"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Военные России и Ирана овладели опорными пунктами "противника" на оборонительном рубеже на полигоне "Мулино" в ходе "Запада-2025", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области подразделения закрепления ВС России и Ирана овладели опорными пунктами противника на первом оборонительном рубеже", - говорится в сообщении министерства.
Подразделения Исламской Республики Иран при поддержке бронегруппы мотострелковых подразделений ВС России успешными штурмовыми действиями овладели опорным пунктом противника и закрепились на достигнутом рубеже, отметило Минобороны.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.