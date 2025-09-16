ВС России и Ирана овладели опорными пунктами противника на учениях "Запад"

https://ria.ru/20250916/voennye-2042343768.html

Военные России и Ирана овладели опорными пунктами "противника" на оборонительном рубеже на полигоне "Мулино" в ходе "Запада-2025", сообщило во вторник... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Военные России и Ирана овладели опорными пунктами "противника" на оборонительном рубеже на полигоне "Мулино" в ходе "Запада-2025", сообщило во вторник Минобороны РФ. "В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области подразделения закрепления ВС России и Ирана овладели опорными пунктами противника на первом оборонительном рубеже", - говорится в сообщении министерства. МО добавило, что подразделения закрепления ВС Российской Федерации на боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-2М с боевым модулем "Бережок" организовали огневое прикрытие групп закрепления из штатного вооружения и огнем противотанкового ракетного комплекса "Корнет", завершив уничтожение противника. Подразделения Исламской Республики Иран при поддержке бронегруппы мотострелковых подразделений ВС России успешными штурмовыми действиями овладели опорным пунктом противника и закрепились на достигнутом рубеже, отметило Минобороны. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

