Рейтинг@Mail.ru
ВС России и Ирана овладели опорными пунктами противника на учениях "Запад" - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/voennye-2042343768.html
ВС России и Ирана овладели опорными пунктами противника на учениях "Запад"
ВС России и Ирана овладели опорными пунктами противника на учениях "Запад" - РИА Новости, 16.09.2025
ВС России и Ирана овладели опорными пунктами противника на учениях "Запад"
Военные России и Ирана овладели опорными пунктами "противника" на оборонительном рубеже на полигоне "Мулино" в ходе "Запада-2025", сообщило во вторник... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:09:00+03:00
2025-09-16T21:09:00+03:00
россия
иран
нижегородская область
шос
бмп-2
бмп-2м
одкб
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041980623_0:278:3071:2005_1920x0_80_0_0_b0674d8cea167ef6d60b86960d501c62.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Военные России и Ирана овладели опорными пунктами "противника" на оборонительном рубеже на полигоне "Мулино" в ходе "Запада-2025", сообщило во вторник Минобороны РФ. "В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области подразделения закрепления ВС России и Ирана овладели опорными пунктами противника на первом оборонительном рубеже", - говорится в сообщении министерства. МО добавило, что подразделения закрепления ВС Российской Федерации на боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-2М с боевым модулем "Бережок" организовали огневое прикрытие групп закрепления из штатного вооружения и огнем противотанкового ракетного комплекса "Корнет", завершив уничтожение противника. Подразделения Исламской Республики Иран при поддержке бронегруппы мотострелковых подразделений ВС России успешными штурмовыми действиями овладели опорным пунктом противника и закрепились на достигнутом рубеже, отметило Минобороны. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
https://ria.ru/20250528/belorussiya-2019667353.html
россия
иран
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041980623_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4266e5e26bbc5e203da13b2813f9b69a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, нижегородская область, шос, бмп-2, бмп-2м, одкб, учения "запад-2025"
Россия, Иран, Нижегородская область, ШОС, БМП-2, БМП-2М, ОДКБ, Учения "Запад-2025"
ВС России и Ирана овладели опорными пунктами противника на учениях "Запад"

Военные РФ и Ирана в ходе учений "Запад" овладели опорными пунктами противника

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкОтработка тактических действий по осуществлению поиска, блокирования и уничтожения незаконных военизированных формирований силами подразделений вооруженных сил России и Белоруссии в рамках учения "Запад-2025"
Отработка тактических действий по осуществлению поиска, блокирования и уничтожения незаконных военизированных формирований силами подразделений вооруженных сил России и Белоруссии в рамках учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Отработка тактических действий по осуществлению поиска, блокирования и уничтожения незаконных военизированных формирований силами подразделений вооруженных сил России и Белоруссии в рамках учения "Запад-2025"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Военные России и Ирана овладели опорными пунктами "противника" на оборонительном рубеже на полигоне "Мулино" в ходе "Запада-2025", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"В ходе проведения основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области подразделения закрепления ВС России и Ирана овладели опорными пунктами противника на первом оборонительном рубеже", - говорится в сообщении министерства.
МО добавило, что подразделения закрепления ВС Российской Федерации на боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-2М с боевым модулем "Бережок" организовали огневое прикрытие групп закрепления из штатного вооружения и огнем противотанкового ракетного комплекса "Корнет", завершив уничтожение противника.
Подразделения Исламской Республики Иран при поддержке бронегруппы мотострелковых подразделений ВС России успешными штурмовыми действиями овладели опорным пунктом противника и закрепились на достигнутом рубеже, отметило Минобороны.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран-участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.
Военнослужащие во время совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Белоруссии ответили на представление учений "Запад-2025" как агрессии
28 мая, 22:04
 
РоссияИранНижегородская областьШОСБМП-2БМП-2МОДКБУчения "Запад-2025"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала