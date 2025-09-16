https://ria.ru/20250916/voennye-2042337599.html

СМИ назвали американцев неожиданными гостями на учениях в Белоруссии

СМИ назвали американцев неожиданными гостями на учениях в Белоруссии - РИА Новости, 16.09.2025

СМИ назвали американцев неожиданными гостями на учениях в Белоруссии

Американская газета New York Times назвала неожиданными гостями американские военных, которые присутствовали среди наблюдателей на совместных...

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американская газета New York Times назвала неожиданными гостями американские военных, которые присутствовали среди наблюдателей на совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025". Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, на полигоне "Борисовский" в понедельник проходил один из основных этапов розыгрыша практических действий войск. Среди наблюдателей был атташе по вопросам обороны при посольстве США в Белоруссии подполковник Брайан Патрик Шуп и еще один американский военный. "Неожиданные гости на российско-белорусских военных учениях: два американских наблюдателя", - так журналисты New York Times озаглавили свою статью о военных из США. По мнению издания, речь идет о примечательном повороте событий на фоне напряженности между Россией и НАТО. Как отмечает газета, Белоруссия пытается улучшить отношения с Соединенными Штатами, при этом администрация американского президента Дональда Трампа открыта к подобной перспективе. Пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин утром перед началом учений поздоровался с американским атташе, обменялся с ним рукопожатием. Американский военный поблагодарил за приглашение понаблюдать за учением "Запад-2025". Министр обороны поручил начальнику департамента международного военного сотрудничества обеспечить американским гостям "лучшие места, показать абсолютно всё, что их интересует". Пресс-служба опубликовала кадры встречи министра и атташе. За совместными российско-белорусскими учениями "Запад-2025" наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО. Помимо Соединенных Штатов, это Турция и Венгрия. Освещали учения более 100 представителей средств массовой информации из 15 стран.

Американские военные, наблюдавшие за учениями "Запад-2025" Американские военные были среди наблюдателей на совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025", передает корреспондент РИА Новости. Среди наблюдателей был атташе по вопросам обороны при посольстве США в Белоруссии подполковник Брайан Патрик Шуп и еще один американский военный. Пресс-служба минобороны Белоруссии сообщила, что министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин поздоровался с американским атташе и поручил начальнику департамента международного военного сотрудничества обеспечить американским гостям "лучшие места, показать абсолютно все, что их интересует". 🔹 Подписаться на РИА Новости 2025-09-16T20:18 true PT1M12S

