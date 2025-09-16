Таубер обвинила молдавские власти в запугивании оппозиции

https://ria.ru/20250916/vlasti-2042176000.html

КИШИНЕВ, 16 сен - РИА Новости. Власти Молдавии перед выборами пытаются запугать и заставить замолчать оппозицию, заявила депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. "Вчера по всей стране прокатилась очередная волна задержаний: под преследование попали мэры, лидеры территорий и другие представители блока "Победа". Наших коллег обвиняют в "электоральной коррупции", но все понимают — это лишь повод убрать с дороги тех, кто открыто говорит правду. Перед выборами их пытаются сломать, запугать, заставить замолчать… Мы защищаем наших соратников всеми законными средствами. Команда юристов рядом с каждым, кто подвергся незаконному давлению. Все процессуальные документы будут опротестованы", - написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, страх власти перед собственным народом очевиден. "За четыре года у ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) нет ни одного яркого успеха. Экономика в упадке, цены устремились в космос, уровень жизни падает, а страну лихорадит от кризиса к кризису. Вместо того, чтобы объяснить людям свои провалы, режим запускает карающую машину на полную мощность", - отметила Таубер. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

