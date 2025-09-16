https://ria.ru/20250916/vlah-2042224900.html

Влах прокомментировала запрет на въезд в Литву

КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах считает, что запрет на ее въезд в Литву был вынесен по просьбе властей Молдавии, которые таким образом пытаются заставить ее замолчать накануне парламентских выборов. Ранее во вторник литовский МИД сообщил, что запретил Влах въезд на пять лет, объяснив свое решение якобы связями политика с Россией. Ранее Канада ввела санкции против 16 физических и двух юридических лиц из Молдавии, в том числе против Влах, главы Гагаузии Евгении Гуцул, оппозиционного молдавского блока "Победа" и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа"). "Еще одно странное решение, на этот раз - со стороны властей Литвы. Судя по всему, снова постарались мои "друзья" из Кишинева, которые отчаянно пытаются заставить меня замолчать. До сих пор у них это не получилось - не получится и дальше. Что ж, принимаем к сведению и идем вперед. А после 28 сентября (дата проведения парламентских выборов в Молдавии - ред.) всё встанет на свои места. Осталось недолго", - написала Влах в своем Telegram-канале. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

