МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Европейский диписточник РИА Новости на фоне сложностей с записью в визовый центр Испании в Москве рассказал, что Франция выдает визы россиянам, в 2024 году выдано 140 тысяч виз. Ранее сайт визового центра Испании, где ранее можно было записаться на подачу документов на визу в Москве, сообщил, что заявления не принимаются "по техническим причинам". Комментируя ситуацию с визами, источник указал, что "за 2024 год Франция выдала 140 тысяч виз россиянам. Сейчас в стране учится 1,5 тысячи студентов". Собеседник добавил, что, по его данным, "Франция выдает визы россиянам".

