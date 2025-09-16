https://ria.ru/20250916/vizy-2042335628.html
Франция продолжает выдавать визы россиянам, сообщил источник
Франция продолжает выдавать визы россиянам, сообщил источник - РИА Новости, 16.09.2025
Франция продолжает выдавать визы россиянам, сообщил источник
Европейский диписточник РИА Новости на фоне сложностей с записью в визовый центр Испании в Москве рассказал, что Франция выдает визы россиянам, в 2024 году... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Европейский диписточник РИА Новости на фоне сложностей с записью в визовый центр Испании в Москве рассказал, что Франция выдает визы россиянам, в 2024 году выдано 140 тысяч виз. Ранее сайт визового центра Испании, где ранее можно было записаться на подачу документов на визу в Москве, сообщил, что заявления не принимаются "по техническим причинам". Комментируя ситуацию с визами, источник указал, что "за 2024 год Франция выдала 140 тысяч виз россиянам. Сейчас в стране учится 1,5 тысячи студентов". Собеседник добавил, что, по его данным, "Франция выдает визы россиянам".
Франция продолжает выдавать визы россиянам, сообщил источник
Франция, несмотря на сложности у Испании, выдает россиянам визы