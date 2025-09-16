Рейтинг@Mail.ru
20:00 16.09.2025
Франция продолжает выдавать визы россиянам, сообщил источник
Франция продолжает выдавать визы россиянам, сообщил источник
в мире
испания
москва
франция
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Европейский диписточник РИА Новости на фоне сложностей с записью в визовый центр Испании в Москве рассказал, что Франция выдает визы россиянам, в 2024 году выдано 140 тысяч виз. Ранее сайт визового центра Испании, где ранее можно было записаться на подачу документов на визу в Москве, сообщил, что заявления не принимаются "по техническим причинам". Комментируя ситуацию с визами, источник указал, что "за 2024 год Франция выдала 140 тысяч виз россиянам. Сейчас в стране учится 1,5 тысячи студентов". Собеседник добавил, что, по его данным, "Франция выдает визы россиянам".
в мире, испания, москва, франция
В мире, Испания, Москва, Франция
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Европейский диписточник РИА Новости на фоне сложностей с записью в визовый центр Испании в Москве рассказал, что Франция выдает визы россиянам, в 2024 году выдано 140 тысяч виз.
Ранее сайт визового центра Испании, где ранее можно было записаться на подачу документов на визу в Москве, сообщил, что заявления не принимаются "по техническим причинам".
Комментируя ситуацию с визами, источник указал, что "за 2024 год Франция выдала 140 тысяч виз россиянам. Сейчас в стране учится 1,5 тысячи студентов". Собеседник добавил, что, по его данным, "Франция выдает визы россиянам".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
ЕС не может полностью запретить выдачу виз россиянам, заявил еврокомиссар
15 сентября, 17:03
 
В миреИспанияМоскваФранция
 
 
