Лавров ответил на вопрос о визах для участников Интервидения

Лавров ответил на вопрос о визах для участников Интервидения

2025-09-16T11:33:00+03:00

культура

россия

сергей лавров

интервидение – 2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Визы всем участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" выдавались в упрощенной и комфортной форме, а также был согласован специальный таможенный режим с Федеральной таможенной службой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Визы выдавались участникам и гостям конкурса, это и международные журналисты, которые прибывали для его освещения, в самой упрощенной форме, комфортной форме и безвозмездной (форме - ред.). Специальный таможенный режим мы согласовали с Федеральной таможенной службой, который был очень позитивно воспринят теми, кто им воспользовался, приезжая на участие в этом конкурсе", - сказал Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости, на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения международного музыкального конкурса "Интервидение".

