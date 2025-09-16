Рейтинг@Mail.ru
Лавров ответил на вопрос о визах для участников Интервидения
Культура
 
11:33 16.09.2025 (обновлено: 13:46 16.09.2025)
Лавров ответил на вопрос о визах для участников Интервидения
Лавров ответил на вопрос о визах для участников Интервидения - РИА Новости, 16.09.2025
Лавров ответил на вопрос о визах для участников Интервидения
Визы всем участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" выдавались в упрощенной и комфортной форме, а также был согласован специальный таможенный... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Визы всем участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" выдавались в упрощенной и комфортной форме, а также был согласован специальный таможенный режим с Федеральной таможенной службой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Визы выдавались участникам и гостям конкурса, это и международные журналисты, которые прибывали для его освещения, в самой упрощенной форме, комфортной форме и безвозмездной (форме - ред.). Специальный таможенный режим мы согласовали с Федеральной таможенной службой, который был очень позитивно воспринят теми, кто им воспользовался, приезжая на участие в этом конкурсе", - сказал Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости, на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения международного музыкального конкурса "Интервидение".
россия, сергей лавров, интервидение – 2025
Культура, Россия, Сергей Лавров, Интервидение – 2025
Лавров ответил на вопрос о визах для участников Интервидения

Лавров: визы для участников Интервидения выдавались в упрощенной форме

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Жеребьевка конкурсантов "Интервидения"
Жеребьевка конкурсантов Интервидения - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жеребьевка конкурсантов "Интервидения" . Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Визы всем участникам и гостям музыкального конкурса "Интервидение" выдавались в упрощенной и комфортной форме, а также был согласован специальный таможенный режим с Федеральной таможенной службой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Визы выдавались участникам и гостям конкурса, это и международные журналисты, которые прибывали для его освещения, в самой упрощенной форме, комфортной форме и безвозмездной (форме - ред.). Специальный таможенный режим мы согласовали с Федеральной таможенной службой, который был очень позитивно воспринят теми, кто им воспользовался, приезжая на участие в этом конкурсе", - сказал Лавров, отвечая на вопрос РИА Новости, на пресс-конференции по тематике подготовки и проведения международного музыкального конкурса "Интервидение".
Ведущие Интервидения’25 Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Организаторы Интервидения раскрыли имена ведущих конкурса
12 сентября, 16:51
12 сентября, 16:51
 
Культура, Россия, Сергей Лавров, Интервидение – 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
